Obra viária vai agilizar tráfego na Robert Kennedy e José Odorizzi, em São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), autorizou na manhã desse domingo (27) o início de um conjunto de obras viárias que vão beneficiar, sobretudo, quem trafega pelas Avenidas Robert Kennedy e José Odorizzi, na região do bairro Assunção. As intervenções têm prazo de conclusão de 30 dias, não vão exigir interdição de vias e objetivam a melhoria da mobilidade na região, assim como preparar o sistema viário para o aumento do fluxo previsto com a entrega da nova Ponte Estaiada da Avenida Engenheiro Otávio Manente. As obras integram planejamento do corredor que conecta o Km 16 da Avenida Lions ao Assunção, utilizando recursos 100% municipais.

O projeto inclui a abertura de novo retorno sob o Viaduto Mamãe Clory, que cruza as duas pistas da Avenida Robert Kennedy, e beneficiará motoristas que seguem pela José Odorizzi e desejam voltar ao Centro da cidade, além de facilitar o acesso a empresas localizadas na região. Segundo a Prefeitura, o retorno é destinado a veículos pequenos e médios, com limitação de altura.

O projeto inclui ainda a readequação de retorno já existente, usado por quem vem pela Robert Kennedy e sobe pela Odorizzi no sentido Rodovia dos Imigrantes e bairros como Parque dos Pássaros. A obra consiste na ampliação do retorno para facilitar a passagem de veículos grandes, incluindo carretas, que hoje encontram dificuldades na manobra. A Prefeitura eliminará também duas valetas existentes na ligação entre a José Odorizzi e a Robert Kennedy, a fim de garantir maior fluidez e desempenho ao tráfego local.

“Não sou prefeito que vai ficar abrindo um canteiro de obra ao lado do outro e não entregar, porque depois fica aquele caos e a população reclamando, com todo direito. Vamos abrir canteiro de obra com data de início e de término. Só vamos começar quando o dinheiro estiver garantido, porque senão vira aquela bagunça que São Bernardo já viveu no passado”, afirmou o prefeito.