Mais de 44 mil imóveis ficam sem luz no Grande ABC após ventania

*Atualizado às 15h36

Mais de 44 mil residências estão sem luz na tarde desta segunda-feira (28). A informação é do "Mapa Falta de Luz" da Enel, atualizado às 15h26. O balanço anterior, das 13h56, era de 30.170 residências sem energia.

De acordo com a empresa, os "fortes ventos , com rajadas acima de 60 km/h, que atingiram a área de concessão nesta segunda-feira (28) provocaram quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica, danificando trechos da rede de distribuição em diversos pontos". "As regiões mais atingidas foram Sul, Leste e Oeste. Na Capital, os bairros mais afetados são Cidade Dutra, Guaianazes, Grajaú, Jardim São Luís e Jabaquara", informou a Enel em comunicado ao Diário.



"A companhia reforçou as equipes em campo que, no momento, atuam para normalizar o fornecimento de energia para cerca de 2% das unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. Para acompanhar em tempo real o mapa atualizado por falta de energia na área de concessão da Enel São Paulo, basta acessar o link https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/Informativos/mapa-falta-de-luz.html", complementou.

Confira os locais:

15:26

- Santo André: 4.903 / 1,36%

- São Bernardo: 13.114 / 3,56%

- São Caetano: 1.856 / 2,15%

- Diadema: 18.185 / 10,02%

- Mauá: 2.946 / 1,71%

- Ribeirão Pires: 888 / 2,05%

- Rio Grande da Serra: 2.251 / 14,30%

13h56:

- Santo André: 5.314 / 1,47%

- São Bernardo: 14.656 / 3,98%

- São Caetano: 3.193 / 3,70%

- Diadema: 2.184 / 1,20%

- Mauá: 1.627 / 0,94%

- Ribeirão Pires: 816 / 1,88%

- Rio Grande da Serra: 2.380 / 15,12%