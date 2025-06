Santo André busca surpreender líder após dois empates sem balançar rede

Nas duas primeiras rodadas da Copa Paulista, o Santo André, quarto colocado, se destacou pela consistência defensiva, mas deixa a desejar no aproveitamento das chances criadas e empatou sem gols. O time espera mudar o cenário neste sábado (28), em compromisso complicado contra o São José, líder do Grupo 4, com seis pontos. O jogo será às 15h, no Bruno Daniel.

O técnico José Oliveira revela que a comissão tem trabalhado a parte emocional da equipe, mas garante que não mudará a forma de atuar. “Sob meu comando, o Santo André vai sempre jogar para frente, independentemente do adversário. Nosso elenco é bem jovem, mas não há motivação maior do que vestir a camisa deste clube”, diz.

