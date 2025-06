Festival Oriental de Ribeirão Pires encanta público e reúne 10 mil pessoas

Ribeirão Pires viveu um fim de semana de celebração à cultura oriental que resgatou as memórias e tradições da cidade. Nos dias 28 e 29 de junho, o Paço Municipal recebeu cerca de 10 mil pessoas durante o 4º Festival Oriental, evento promovido pela Prefeitura com apoio do Kaikan. O festival reuniu atrações tradicionais, gastronomia típica, exposição de carros, música e concursos de cosplay.

“O Festival Oriental é mais do que um evento cultural, ele é uma celebração às tradições e coloca Ribeirão Pires como grande polo dessa cultura. O evento vem se consolidando a cada ano e já é tradicional em nosso calendário oficial”, afirmou o prefeito Guto Volpi (PL).

Entre os destaques estiveram a parada Taikô, com mais de 50 integrantes, e as emocionantes Dança do Dragão e Dança do Leão, que percorreram a Rua Felipe Sabbag até o Paço. O público também lotou a plateia para assistir ao aguardado concurso de cosplay, que premiou os melhores figurinos inspirados em personagens da cultura pop oriental. O grande vencedor da edição foi Israel Ferreira de Souza Barros, 50 anos, morador de Tucuruvi (SP), caracterizado como Necromante, personagem do jogo Diablo 3.

“Tenho 50 anos e idade não quer dizer nada para quem quer ser cosplay. Tenho família, tenho uma profissão, mas também tenho muito amor pelo que faço. Cosplay é arte da vida",comentou o vencedor. Em segundo colocado ficou o Guardião do Templo JEDI, cosplay de Israel de Campos Avillano, de São Paulo, e, em terceiro lugar, Predador, cosplay de Luiza Gama, moradora de Rio Grande da Serra.

O evento também atraiu visitantes de outras cidades. De Santo André, um grupo de ciclistas escolheu Ribeirão Pires como destino do pedal especialmente para curtir o Festival. Sergio Rodrigues de Castro Junior, Katia Gonçalves Monge, Alexandre França, Joyce e Ricardo Clauson aproveitaram o trajeto e se encantaram com o clima temático.

“A gente sempre procura roteiros diferentes para pedalar e, quando soubemos do Festival Oriental, decidimos fazer esse passeio. É uma forma de unir o que a gente gosta – o pedal e a cultura. A cidade está linda e muito receptiva”, contou Sérgio.

Pela primeira vez, o evento incluiu a participação do Yokai Street Club, grupo local de apaixonados por carros japoneses modificados, como Subaru e Mitsubishi Evo. A exposição foi um sucesso entre os fãs da cultura automotiva nipônica, que aproveitaram para fotografar os modelos e conversar sobre as customizações.

“O Yokai nasceu em um encontro de carros antigos no Complexo Ayrton Senna. A gente se identificou pelo gosto em comum pelos modelos japoneses e começamos a trocar ideias. Éramos quatro e hoje já somos vinte, com integrantes em Ribeirão, São Paulo, Mauá e até no interior. Trazer nossos carros para o Festival Oriental é motivo de orgulho, ainda mais vendo o público tão interessado”, relatou Pedro Armelin, morador do Parque Aliança e membro do grupo.

