Carros japoneses ganham destaque no 4º Festival Oriental de Ribeirão Pires

O 4º Festival Oriental de Ribeirão Pires, que acontece neste fim de semana, contará com uma atração inédita e de grande apelo visual para os amantes da cultura japonesa: a exposição de carros do Yokai Street Club, grupo local que reúne veículos modificados de marcas japonesas. A mostra acontece no domingo (29), das 12h às 19h, no Paço Municipal da cidade, mas o evento começa neste sábado (28).

Formado por entusiastas da cultura automotiva japonesa, o Yokai Street Club é um grupo de carros de rua que reúne apenas modelos japoneses, todos customizados. O clube surgiu entre quatro amigos de Ribeirão Pires e, desde então, cresceu e ganhou membros em todo o ABC Paulista, na capital e até no interior do estado.

O nome do grupo faz referência aos “yokai”, entidades do folclore japonês que representam espíritos, fantasmas e seres sobrenaturais. Essa temática mística, muito presente na cultura pop japonesa, é incorporada à identidade visual dos carros e do clube como um todo — transformando cada veículo em uma espécie de entidade urbana.

Durante a exibição no festival, o público poderá conferir de perto uma variedade de carros com visual inspirado na estética "JDM" (Japanese Domestic Market), popularizada em filmes, animes e jogos como Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio, Initial D e Gran Turismo. São modelos que mesclam potência, personalidade e design ousado, além de uma forte ligação com o universo geek/otaku.

Além da exposição de carros, o público poderá aproveitar outras atrações no evento ribeirãopirense, como oficinas de origami e haiku, danças tradicionais, apresentações de taiko (tambores japoneses), shows de K-pop, além do concorrido concurso de cosplay — que inclui até a categoria Pet.

O evento também conta com uma feira de produtos típicos e artigos geek, além do famoso Maid Café, ambiente temático inspirado nos cafés de Akihabara, bairro otaku de Tóquio. A proposta é oferecer um espaço lúdico e acolhedor para fãs de todas as idades.

Com fácil acesso pela estação Ribeirão Pires da CPTM (Linha 10-Turquesa), o festival ocorre nos dias 28 e 29 de junho, das 12h às 19h, no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro). A entrada é solidária: basta doar 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pets.