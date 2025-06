Ribeirão Pires realiza consulta pública para mapeamento de locações audiovisuais

Ribeirão Pires promove na próxima segunda-feira (30), às 14h, na Pinacoteca Municipal Guilherme de Carvalho Dias (rua Diamantino de Oliveira, 218 – Centro), consulta pública para mapear cenários e espaços com potencial para produções audiovisuais a serem inseridos no catálogo da São Paulo State Film Commission – plataforma estadual que conecta cidades a produtoras nacionais e internacionais.

Produtores, profissionais do audiovisual e moradores da região podem participar da ação, que será essencial no processo de identificação de locais estratégicos e de relevância cultural, natural e urbana, fortalecendo a imagem de Ribeirão Pires como cidade criativa e fomentando novas oportunidades econômicas e turísticas. A consulta pública aberta e gratuita também acolhe contribuições de moradores de Paranapiacaba e região.

“O nosso município tem um enorme potencial para o audiovisual. Com o apoio dos produtores, vamos mostrar que Ribeirão Pires pode ser cenário de grandes produções e, ao mesmo tempo, fomentar a economia criativa local”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL).

Ribeirão Pires passou a integrar oficialmente, em maio, o catálogo da São Paulo State Film Commission, marcando a entrada de 11 novos municípios na plataforma — entre eles, Indaiatuba, Atibaia, Caraguatatuba, Campos do Jordão, Eldorado e Hortolândia. A ciade é a única do Grande ABC incluída nesta nova fase do projeto.

A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista, do governo do Estado de São Paulo, que mapeia e promove cidades com infraestrutura e paisagens atrativas para produções de cinema, televisão, publicidade e plataformas de streaming. A plataforma oferece ainda informações detalhadas sobre cada local, facilitando o processo de escolha de cenários.