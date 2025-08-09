Festa Italiana de São Caetano: veja programação do segundo fim de semana

A 32ª edição da Festa Italiana de São Caetano continua neste segundo fim de semana do mês, no parque Província de Treviso, Praça Comendador Ermelino Matarazzo, e suas imediações, no Bairro da Fundação. Neste sábado (9), o evento acontece das 18h às 23h, com apresentação da Banda Itália Brasil, às 18h30, e de Fred Rovella e convidados, às 20h. Domingo (10), a festa será das 18h às 22h, e também contará com show de Fred Rovella.

Como nas edições anteriores, o mais tradicional evento cultural de São Caetano tem entrada gratuita e é livre para toda a família. A atividade, que tem a realização da Prefeitura de São Caetano por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Pró-Memória, integra o calendário de festejos pelo aniversário do município, que acabou de completar 148 anos.

A chegada das primeiras famílias de imigrantes italianos ao Núcleo Colonial de São Caetano, considerado marco histórico ocorrido no dia 28 de julho de 1877, foi transformada na data oficial da fundação da cidade.

COMIDAS TÍPICAS

Festa concentra uma diversidade gastronômica por conta das 31 entidades beneficentes da cidade que estão comercializando pratos e bebidas típicas da culinária italiana, como fogazza, pizza, polenta, antepasto, bruschetta, piadina, cannoli, palha italiana, entre outros. O evento ainda oferece programação temática com 30 atrações entre shows musicais, danças típicas e outras intervenções artísticas. São cerca de 1.200 trabalhadores - 500 voluntários das instituições e 700 funcionários e colaboradores. Na grade artística, são mais de 30 atrações.

Em 2024, a Festa Italiana reuniu 148 mil visitantes em oito noites de atividades e arrecadou, ao todo, cerca de R$ 4 milhões, que foram revertidos a obras assistenciais das entidades que participaram do evento. A expectativa é superar os números do ano passado.

SEGURANÇA

Câmeras de segurança e drones estão distribuídas por toda a extensão da festa. Além disso, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e o Conselho Tutelar trabalham em parceria para garantir a proteção do público – são 60 guardas e policiais por noite, e 10 agentes de trânsito para orientar os motoristas.