Festa Italiana completa 32 anos de tradição e gastronomia em São Caetano

Programada para o período entre 2 e 24 de agosto, sempre aos fins de semana, a tradicional Festa Italiana revive as origens da aniversariante São Caetano. Iniciada em 1993 e considerada uma das principais festividades do gênero no Estado, a atração realizada anualmente no entorno da Paróquia São Caetano prevê receber, no mínimo, 148 mil visitantes no período.

O evento remonta aos costumes dos primeiros moradores da cidade. No começo do século XX, no mesmo local, o padroeiro São Caetano Di Thiene – santo italiano para os que buscam ajuda financeira – era homenageado com festas com fartuda de comida e muita música.

Atualmente, 31 entidades escrevem um novo capítulo da comemoração na cidade, também em seu primeiro ano na gestão do prefeito Tite Campanella (PL). Entre as delícias típicas comercializadas, estarão fogazza (versão abrasileirada do panzerotti), pizza, brusquetas, cannolis e palha italiana (como o salame di cioccolato).

Segundo a secretária municipal de Cultura, Camila Zanon, a meta é que, neste ano, a festa gere arrecadação superior a R$ 4 milhões para as obras assistenciais das instituições envolvidas.





ATRAÇÕES MUSICAIS

Entre fitas tricolores (verde, branco e vermelho) e dezenas de opções para alimentação, outro destaque da 32ª edição da Festa Italiana vai para as apresentações culturais.

Via edital de chamamento público, a cidade programou para animar a celebração nomes como a banda Finestra Del Cuore, grupo com membros da comunidade italiana, que exalta os clássicos do gênero, e o cantor Fred Rovella, artista responsável pelo tradicional bordão que contagia as festas típicas com ‘alegria, alegria, pula, pula’.

No próximo sábado (2), o palco instalado no bairro Fundação também deve receber especialmente intervenção que rememora o estilo teatral popular italiano Commedia dell’Arte, com máscaras e improvisação performada por personagens caricatos.