Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

10/08/2025 | 19:40
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais neste domingo, 10, o momento de plantio de uma muda de baobá no terreno do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília. Segundo Lula, a ideia é que a planta faça com que futuros ocupantes de seu cargo tenham "juízo".

"Nós damos de presente para a mãe natureza uma nova planta para a nossa morada, que é chamada baobá, que tem muita história e muito da ancestralidade do nosso povo africano. Essa daqui é um símbolo de vida, de resistência, muita força, saúde e alegria", disse o presidente.

"Espero que essa baobá floresça aqui no Palácio da Alvorada, cresça para fazer com que as pessoas que venham morar aqui tenham juízo, compromisso e a disposição de ajudar o Brasil a crescer para ficar do mesmo tamanho que vai ficar essa planta", afirmou. Os baobás podem atingir até 30 metros de altura e ter troncos com até sete metros de diâmetro.

"Cada vez que alguém encostar nessa árvore, ele vai ficar sair daqui mais ajuizado. É para isso que estamos plantando ela aqui", acrescentou.

Mais cedo, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, postou um vídeo ao lado de Lula no Instagram em que falam sobre frutas diversas. O presidente comenta que os pés de caju do Palácio "não dão caju" e pede que pessoas enviem mudas de cajueiro novas, assim como de sapotizeiro e umbuzeiro.

"Vou plantar tudo aqui para quem vier a morar no Alvorada tenha fartura de frutas do Nordeste para comer", explicou. Em seguida, destacou, em bom humor: "Mas também não poso receber mais do que tem terra para plantar aqui".


