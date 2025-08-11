Vereador Josa Queiroz acompanha obras para revitalizar Centro Comunitário

O vereador Josa Queiroz (PT) continuou a acompanhar as obras do Centro Comunitário ABC I, no bairro Canhema, em Diadema, que começaram em 2024, por meio do Programa Revitaliza. Sob as mãos do então prefeito José de Filippi Júnior (PT), outros locais também passaram pelas mesmas reformas.

Para Josa, a reestruturação do espaço representa uma conquista significativa para a população local e reforça a importância da continuidade de políticas públicas voltadas à inclusão social. “Acompanhei cada passo desse projeto, e agora estamos na reta final”, afirmou. “O Centro Comunitário voltará a ser um espaço de aprendizado, diversão e desenvolvimento para todo o bairro”, acrescentou.

O político ainda alertou para a necessidade de manutenção e de continuidade nos investimentos por parte da nova gestão. “Como estamos terminando, é também importante lembrar a nova gestão para que cumpra sua parte. Essa é uma obra muito importante para os moradores da comunidade”, compartilhou Josa. “Também pedimos para que haja atividades diversas quando o Centro ficar pronto, para que possa ser aproveitado totalmente”, finalizou.