Villares e GMB. Ao longo da ferrovia. Foram parceiras. A primeira fechou. Resistem os Villarianos.

Nos anos 50 a General Motors comprava chapas da Villares para a sua linha de refrigeradores Frigidaire, chapas tão resistentes que modelos daquela época resistem até hoje
OTO DIRINGER
IBGE focaliza São Caetano (Memória, dia 6). Grande sujeito, o Oto, sempre alegre, eloquente. Trabalhou também na Assessoria de Imprensa da Volkswagen, indústria onde também fui funcionário.
Angelo Gaiarsa Neto, Netinho - Santo André
O fotógrafo Augusto Coelho, nosso parceiro nesta ampliada Semana São Caetano, fotografou, lado a lado, as fábricas da GM e Aços Villares quando a Villares iniciava o seu processo de desativação gradual. Era 1996.
São Caetano começava a perder uma de suas gigantes, planta aberta por Luiz Dumont Villares em 1944, ano anterior ao fim da Segunda Guerra Mundial. Foi um crescendo.
Com a implantação da indústria automobilística no nascente ABC, futuro Grande ABC, a Villares ampliou progressivamente sua produção de aços especiais, associou-se a um poderoso grupo astro-alemão – o Gebrüder Böhler & Co – o que permitiu a ampliação dos seus fornos para 15 toneladas.
Foi o período em que a General Motors, do outro lado dos trilhos da Santos a Jundiaí, tornou-se grande parceira, produzindo a Frigidaire – geladeiras numa fábrica de caminhões.
Vinte anos se passariam. Em 1995, Aços Villares deixava de pertencer à família Villares. No ano seguinte começa a desativação. A produção do aço de alta liga é transferida para Sumaré, bem como os departamentos de vendas e administração. Por fim, em 1998, a produção de cilindros fica para a planta de Pindamonhangaba. É o fim a organização em São Caetano: Aços Villares é agora a Villares Metals.
VILLARIANOS
A Aços Villares, de São Caetano, não alcançou o novo milênio. Colaboradores das unidades de São Caetano, Mogi das Cruzes e Pindamonhangaba preservam a história do grupo, com troca de notícias e encontros periódicos – aguarda-se pela definição do quarto encontro, de uma série iniciada em 2011.
Ao grupo se incorpora a foto de hoje de Augusto Coelho. De uma história que, invariavelmente, só deixa saudades.
Crédito da foto 1 – Augusto Coelho
LADO A LADO. Vista aérea em 1996 da General Motors (ao centro) e Villares (à direita): este corredor, interligando São Caetano a Santo André, via Utinga, foi um dia, e por muito tempo, o principal parque industrial da região
DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO
Domingo, 10 de agosto de 1975 – Edição 2821
SERVIÇOS – Banco do Brasil inaugurava novas instalações em Utinga, Santo André, na Avenida da Paz.
IBGE inaugurava nova sede em Santo André, na Avenida Portugal, 397, 5º andar, salas 505 a 507. Sebastião Gomes de Lima era o agente.
IMPRENSA – Ramalhino passava a ilustrar a coluna “Negativo”, do Diário, que vinham sendo publicada há 11 meses.
O processo de aplicação do personagem sobre as fotos de casos reais se mostrava um dos múltiplos recursos que o sistema de impressão offset oferece.
FUTEBOL – Tinha início naquele domingo o campeonato amador de São Bernardo com os seguintes clubes: Aliança (time B, porque o principal disputava o Desafio ao Galo), Avenida, Grêmio Metalúrgicos, Olaria, Onze Unidos, Palestra, Vila Baeta e Vila Vivaldi.
EM 11 DE AGOSTO DE...
1905 – Do noticiário político do Estadão, focalizando a campanha à Presidência da República, com pleito marcado para 1906:
Está de pé a candidatura de Afonso Pena à Presidência da República, na sucessão de Rodrigues Alves.
Senador Pinheiro Machado é a alma contra a candidatura de Bernardino de Campos. Ele tomou esta posição com plena aquiescência de Campos Sales.
Rodrigues Alves resolveu tornar a apoiar Bernardino de Campos depois do malogro da viagem do general Francisco Glicério ao Estado de São Paulo em apoio a Campos Sales.
Já os governistas preferem que a hegemonia paulista se perca e que Campos Sales seja eleito.
Não há certeza de nada.
NOTA DA MEMÓRIA – Eram todos republicanos. Afonso Pena, Bernardino de Campos, Campos Sales, General Glicério, Pinheiro Machado, Rodrigues Alves, 110 anos depois são nomes de logradouros públicos por este Brasil afora, o que inclui o Grande ABC.
1955 – Geadas intensas em todo o Estado de São Paulo. Campos do Jordão registra 14 graus abaixo de zero.
Não temos notícias sobre a região. Mas o vizinho Mogi das Cruzes sofre muito. “Não se tem notícia de caso semelhante”, escreve o corresponde do Estadão em Mogi.
HOJE
Dia da Televisão
Dia do Advogado
Dia do Estudante
Dia do Garçom
Dia da Consciência Nacional.
MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Em São Paulo, hoje é o aniversário de Pereira Barreto e Tatuí.
Pelo Brasil: Itapaci (Goiás), Nova Bandeirantes (Mato Grosso), Nova Prata (Rio Grande do Sul) e Pedro II (Piauí).
Santa Suzana
11 de agosto
Virgem mártir do século III. Intercessora das mulheres grávidas. Faleceu em Roma entre os anos 293 e 295.
Fonte: Benfeitores de Santa Suzana
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.