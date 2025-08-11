Villares e GMB. Ao longo da ferrovia. Foram parceiras. A primeira fechou. Resistem os Villarianos.

OTO DIRINGER

IBGE focaliza São Caetano (Memória, dia 6). Grande sujeito, o Oto, sempre alegre, eloquente. Trabalhou também na Assessoria de Imprensa da Volkswagen, indústria onde também fui funcionário.

Angelo Gaiarsa Neto, Netinho - Santo André

O fotógrafo Augusto Coelho, nosso parceiro nesta ampliada Semana São Caetano, fotografou, lado a lado, as fábricas da GM e Aços Villares quando a Villares iniciava o seu processo de desativação gradual. Era 1996.

São Caetano começava a perder uma de suas gigantes, planta aberta por Luiz Dumont Villares em 1944, ano anterior ao fim da Segunda Guerra Mundial. Foi um crescendo.

Com a implantação da indústria automobilística no nascente ABC, futuro Grande ABC, a Villares ampliou progressivamente sua produção de aços especiais, associou-se a um poderoso grupo astro-alemão – o Gebrüder Böhler & Co – o que permitiu a ampliação dos seus fornos para 15 toneladas.

Foi o período em que a General Motors, do outro lado dos trilhos da Santos a Jundiaí, tornou-se grande parceira, produzindo a Frigidaire – geladeiras numa fábrica de caminhões.

Vinte anos se passariam. Em 1995, Aços Villares deixava de pertencer à família Villares. No ano seguinte começa a desativação. A produção do aço de alta liga é transferida para Sumaré, bem como os departamentos de vendas e administração. Por fim, em 1998, a produção de cilindros fica para a planta de Pindamonhangaba. É o fim a organização em São Caetano: Aços Villares é agora a Villares Metals.

VILLARIANOS

A Aços Villares, de São Caetano, não alcançou o novo milênio. Colaboradores das unidades de São Caetano, Mogi das Cruzes e Pindamonhangaba preservam a história do grupo, com troca de notícias e encontros periódicos – aguarda-se pela definição do quarto encontro, de uma série iniciada em 2011.

Ao grupo se incorpora a foto de hoje de Augusto Coelho. De uma história que, invariavelmente, só deixa saudades.

Crédito da foto 1 – Augusto Coelho

LADO A LADO. Vista aérea em 1996 da General Motors (ao centro) e Villares (à direita): este corredor, interligando São Caetano a Santo André, via Utinga, foi um dia, e por muito tempo, o principal parque industrial da região

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 10 de agosto de 1975 – Edição 2821

SERVIÇOS – Banco do Brasil inaugurava novas instalações em Utinga, Santo André, na Avenida da Paz.

IBGE inaugurava nova sede em Santo André, na Avenida Portugal, 397, 5º andar, salas 505 a 507. Sebastião Gomes de Lima era o agente.

IMPRENSA – Ramalhino passava a ilustrar a coluna “Negativo”, do Diário, que vinham sendo publicada há 11 meses.

O processo de aplicação do personagem sobre as fotos de casos reais se mostrava um dos múltiplos recursos que o sistema de impressão offset oferece.

FUTEBOL – Tinha início naquele domingo o campeonato amador de São Bernardo com os seguintes clubes: Aliança (time B, porque o principal disputava o Desafio ao Galo), Avenida, Grêmio Metalúrgicos, Olaria, Onze Unidos, Palestra, Vila Baeta e Vila Vivaldi.

EM 11 DE AGOSTO DE...

1905 – Do noticiário político do Estadão, focalizando a campanha à Presidência da República, com pleito marcado para 1906:

Está de pé a candidatura de Afonso Pena à Presidência da República, na sucessão de Rodrigues Alves.

Senador Pinheiro Machado é a alma contra a candidatura de Bernardino de Campos. Ele tomou esta posição com plena aquiescência de Campos Sales.

Rodrigues Alves resolveu tornar a apoiar Bernardino de Campos depois do malogro da viagem do general Francisco Glicério ao Estado de São Paulo em apoio a Campos Sales.

Já os governistas preferem que a hegemonia paulista se perca e que Campos Sales seja eleito.

Não há certeza de nada.

NOTA DA MEMÓRIA – Eram todos republicanos. Afonso Pena, Bernardino de Campos, Campos Sales, General Glicério, Pinheiro Machado, Rodrigues Alves, 110 anos depois são nomes de logradouros públicos por este Brasil afora, o que inclui o Grande ABC.

1955 – Geadas intensas em todo o Estado de São Paulo. Campos do Jordão registra 14 graus abaixo de zero.

Não temos notícias sobre a região. Mas o vizinho Mogi das Cruzes sofre muito. “Não se tem notícia de caso semelhante”, escreve o corresponde do Estadão em Mogi.

HOJE

Dia da Televisão

Dia do Advogado

Dia do Estudante

Dia do Garçom

Dia da Consciência Nacional.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Pereira Barreto e Tatuí.

Pelo Brasil: Itapaci (Goiás), Nova Bandeirantes (Mato Grosso), Nova Prata (Rio Grande do Sul) e Pedro II (Piauí).

Santa Suzana

11 de agosto

Virgem mártir do século III. Intercessora das mulheres grávidas. Faleceu em Roma entre os anos 293 e 295.

Fonte: Benfeitores de Santa Suzana