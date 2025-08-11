Mediação de Conflitos de Diadema passa a atender em novo endereço

O serviço de Mediação de Conflitos e Orientação Jurídica de Diadema, agora, funciona na região central da cidade: na Rua Amélia Eugênia, 488, mesmo prédio da Secretaria de Assuntos Jurídicos. O novo endereço é de fácil acesso por transporte público ou a pé. Além da mudança de endereço, o serviço passar a ficar sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

A secretária responsável pela pasta, Denise Ventrici, esclarece como o serviço funciona. “O atendimento foi ampliado e qualificado, com excelentes acomodações e estrutura adequada para realização de audiências de mediação. A mudança possibilitou que o serviço de Mediação de Conflitos passasse a contar com presença de advogados em algumas situações, especialmente nos casos mais complexos, garantindo maior segurança jurídica às partes envolvidas”, afirmou.

Como funciona

O serviço oferece atendimento gratuito para moradores de Diadema em questões relativas à dificuldade de relacionamento interpessoal envolvendo pessoas que convivem no mesmo ambiente e tem interesses em comum, seja por falhas de comunicação ou desentendimentos conjugais até intergeracionais na família, construções irregulares e infiltração, assim como no ambiente de trabalho e em questões comerciais.

“Muitas vezes, conflitos familiares, de vizinhança ou de consumo podem ser resolvidos por meio do diálogo, sem a necessidade de um processo judicial. O serviço de mediação proporciona exatamente isso: um espaço acolhedor, gratuito, acessível e célere, que valoriza a escuta, o entendimento mútuo e a solução pacífica dos conflitos. Isso contribui para a pacificação social e alivia a sobrecarga do Judiciário”, ressalta a secretária.

Os profissionais buscam responsabilizar as partes envolvidas na resolução do conflito, sem julgamento, de forma dialógica, horizontal, participativa, colaborativa e não violenta, desenvolvendo o reconhecimento, a aceitação, a empatia, a reparação, a reconciliação, o perdão e a superação.

Os acordos celebrados entre as partes têm validade jurídica enquanto manifestação de vontade e, em caso de descumprimento, este acordo pode ser levado para o Poder Judiciário para abertura de processo visando o cumprimento do que foi acordado.

Contato

Além do atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, é possível solicitar agendamento pelos telefones 4057 7409 ou por email [email protected].

Serviço:

Mediação de Conflitos de Diadema

Rua Amélia Eugênia, 488 – Centro.

Telefone: 4057 7409

Email: [email protected]