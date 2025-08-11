Mauá inicia campanha com distribuição de fraldas e ação educativa

Mauá iniciou a campanha Agosto Dourado, mês dedicado à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, na maternidade do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini. A abertura das atividades educativas e de acolhimento ocorreu na última quinta-feira (7). Essa primeira etapa contou com a distribuição de fraldas e material educativo.



Profissionais do hospital se mobilizaram para orientar e acolher cada puérpera com informações essenciais sobre a amamentação, prática reconhecida mundialmente como uma das principais aliadas da saúde infantil. Uma das mães atendidas foi Vitória Faixz Fidencio, moradora de Rio Grande da Serra, que é mãe de primeira viagem. Ela enfrentou alguns desafios no início da amamentação com sua filha Cecília.



“Tem a parte dolorosa pra mim, mas eu sei da importância. Independente desses desafios, tem sido algo muito bom. Tanto pra mim, quanto pra ela também”, contou. Ela agradeceu o atendimento. “As enfermeiras me deram todo suporte, já fui ao banco de amamentação, já tirei leite. Elas estão me ensinando bastante. O suporte é perfeito”, avaliou.



LEIA TAMBÉM:

São Bernardo faz ação de incentivo ao aleitamento materno nas UBSs

Bruna Luisa Dias Ferreira, do Jardim Paranavaí, mãe da pequena Elisa , sua terceira filha, relembrou as dificuldades enfrentadas na primeira gestação, quando teve mastite. “Meu desafio foi evitar que isso se repetisse nas outras gestações e deu certo. Agora agradeço muito a orientação da equipe do Nardini, que tem me ajudado bastante.”



As ações do Agosto Dourado seguem até o fim do mês, com rodas de conversa, apoio individualizado nos leitos, entrega de materiais informativos e atividades educativas voltadas a mães, pais e acompanhantes. A segunda etapa ocorrerá nos dias 28 e 29 de agosto, com temas voltados à alimentação da mãe lactante e à introdução alimentar do bebê.

Para a Prefeitura de Mauá, investir e apoiar iniciativas como essa é reafirmar o compromisso com uma saúde pública humanizada e de qualidade. O aleitamento materno é um direito da criança, e garantir apoio às mães é cuidar do futuro.



Suporte para mães e bebês

A amamentação é mais do que nutrir é vínculo, conforto e cuidado. O Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini conta com um Posto de Coleta de Leite Humano destinado aos recém-nascidos da UTI Neonatal. Além da coleta, a equipe orienta e dá suporte para que a amamentação possa ser vivida de forma saudável por mães e bebês.

O posto funciona exclusivamente para mães com filhos internados. “Não é um banco de leite. Cada gota coletada é destinada ao próprio bebê”, explicou a técnica de enfermagem Gabriela Reis.



Grávida de 21 semanas e prestes a se tornar mãe de primeira viagem, colaboradora do Nardini há seis anos, Gabriela trabalha há cinco meses no Posto de Coleta, ampliado neste ano. Todos os dias, dedica-se a orientar mães sobre o aleitamento materno e já se prepara para viver a experiência em breve.



“Quero muito amamentar. Não tenho nenhum medo disso, porque tem sido muito importante acompanhar de perto as mamãezinhas. A amamentação é um momento único e essencial para a saúde dos bebês e para o fortalecimento do vínculo materno”, finalizou.