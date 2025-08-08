São Bernardo faz ação de incentivo ao aleitamento materno nas UBSs

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de São Bernardo contam com extensa programação de atividades, como palestras, rodas de conversa, informação nos murais e apoio para as mães seguirem amamentando seus filhos. As ações fazem parte da campanha Agosto Dourado, mês de conscientização do tema.

Este ano, o tema é Priorizemos a amamentação: criemos sistemas de apoio sustentáveis, que enfatiza, acima de tudo, a relevância de estabelecer um ambiente favorável para o aleitamento materno, no qual as famílias recebam suporte constante e duradouro. A programação pode ser conferida nas UBSs ao longo do mês (sujeita a alteração).

