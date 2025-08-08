São Bernardo faz ação de incentivo ao aleitamento materno nas UBSs

Este ano, o tema é Priorizemos a amamentação
As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de São Bernardo contam com extensa programação de atividades, como palestras, rodas de conversa, informação nos murais e apoio para as mães seguirem amamentando seus filhos. As ações fazem parte da campanha Agosto Dourado, mês de conscientização do tema.
Este ano, o tema é Priorizemos a amamentação: criemos sistemas de apoio sustentáveis, que enfatiza, acima de tudo, a relevância de estabelecer um ambiente favorável para o aleitamento materno, no qual as famílias recebam suporte constante e duradouro. A programação pode ser conferida nas UBSs ao longo do mês (sujeita a alteração).
