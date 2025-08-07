Mauá leva ações de saúde e campanha do Agosto Dourado ao Shopping Nova Estação

A Prefeitura de Mauá está presente no Shopping Nova Estação com um espaço dedicado à saúde desde esta quarta-feira, 6 de agosto. A ação, que segue até o fim do mês, integra a programação especial do município em alusão ao Agosto Dourado — campanha nacional de incentivo ao aleitamento materno e à saúde materno-infantil. O atendimento ao público pelas equipes de saúde será de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.



No espaço reservado no local, o público receberá orientações

voltadas à importância do aleitamento materno, destacando seu papel essencial no desenvolvimento saudável dos bebês, à prevenção a doenças e à promoção da saúde. Além disso, serão aplicadas vacinas contra a gripe.



A iniciativa objetiva ampliar os acessos da população à informação e aos serviços disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde), fortalecendo o vínculo com a rede municipal de saúde. Também pretende conscientizar as pessoas, reforçando o simbolismo do Agosto Dourado como mês de apoio ao aleitamento materno e ao cuidado com a primeira infância, oferecendo apoio a gestantes, mães e familiares e promovendo um ambiente de acolhimento e troca de conhecimentos.



“Quanto mais as pessoas estiverem informadas, maior será o conhecimento sobre os autocuidados, assim como com os serviços disponíveis na rede de atenção à saúde. A presença de nossa gestão em um espaço de grande circulação, como o Shopping Nova Estação, tem como meta abordar temas que impactam diretamente a saúde coletiva”, afirma a secretária de Saúde de Mauá, Eliene de Paula Pinto.



Além do conjunto de ações no terminal rodoviário central, todas as 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Mauá terão programação especial durante o mês, incluindo palestras, rodas de conversa, grupos de apoio, oficinas com equipes multiprofissionais, atividades culturais, varais solidários, ações itinerantes e esclarecimentos sobre mitos e verdades relacionados ao aleitamento materno. Estão previstas ações integradas com outras secretarias, como a de Políticas Públicas para Mulheres e a de Assistência Social.



Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, especialmente a gestantes, mães em fase de aleitamento materno e familiares. A agenda completa pode ser consultada diretamente nas unidades de saúde.

