Testamos: Smarty transforma televisor em smart TV e quer competir com Google e Amazon

28/01/2020 | 11:18



Smarty, da brasileira Elsys, é mais uma alternativa para quem quer transformar um televisor comum em uma smart TV. Com este adaptador, é possível ter acesso à Netflix e ao Spotify, por exemplo, de forma prática e sem precisar de um celular como intermediário. Basta ter uma conta no Google – e estar disposto a desembolsar R$ 399.

Instalação prática

Primeiramente, é preciso dizer que o Smarty só funciona se estiver conectado à energia. Logo, você precisa ter uma tomada próxima ao televisor – o tamanho do cabo é de 1,5 metro. Depois, será necessário plugá-lo à TV por meio da entrada HDMI. Com isso feito, já é possível começar a instalação.

Um ponto positivo do Smarty é que a instalação pode ser realizada pelo controle remoto próprio – pilhas acompanham o kit. É só logar uma conta do Google, conectar o Wi-Fi e começar a usar. Caso queria agilizar as conexões, dá para sincronizar um smartphone Android. O gadget vai puxar todos os dados de aplicativos.

Raio-X

Nome: Smarty Elsys

Resolução de vídeo: 1080p

Conexão: HDMI

Memória RAM: 1 GB

Dimensões (LxAxP): 6,5 x 18 x 1,5 cm

O que anima: não precisa estar sincronizado a um celular para funcionar, interface fácil de usar e personalizar, entrega boa qualidade de vídeo

O que decepciona: precisa estar conectado à tomada, mais caro que os concorrentes, não dá suporte para aplicativos populares

Preço: R$ 399

Site oficial: http://bit.ly/3aLCDUx



Interface e usabilidade

A interface própria do Smarty traz uma experiência típica de smart TV, na qual é possível navegar com facilidade por meio do controle remoto.

Por padrão, o aparelho organiza a interface da seguinte forma: em primeiro lugar ficam os ícones de todos os aplicativos instalados no Smarty; abaixo, encontram-se os apps usados com frequência – Netflix e YouTube já vêm em destaque, mas dá para adicionar outros programas que você gosta à tela inicial e também personalizar a ordem.

Para procurar um aplicativo, basta acessar o Google Play. Por lá, é possível digitar o nome do programa usando as setas do controle remoto ou usar um comando de voz. Isso porque há um botão dedicado ao Google Assistente.

Durante os testes do 33Giga, os aplicativos do YouTube, da Netflix e do Spotify rodaram muito bem, sem engasgos e com alta qualidade. O HBO GO, entretanto, apesar de existir na loja de aplicativos, não funciona. Ele fica congelado numa espécie de tela azul. Outros queridinhos dos usuários, Amazon Prime Video e Apple TV+ não estão disponíveis.

Vale a pena?

Apesar de eficiente, o Smarty não consegue vencer a batalha quando comparado a players mais conhecidos do mercado.

O Google Chromecast, por exemplo, tem o ponto negativo de necessitar de um celular para funcionar. Porém, é mais barato – pode ser encontrado em comparadores de preço por uma média de R$ 280 – e dá suporte a aplicativos como HBO GO e Amazon Prime Video.

Já quando o assunto é Fire TV Stick, o gadget da Amazon é mais barato do que o Smarty (preço sugerido de R$ 289), não precisa estar conectado à tomada para funcionar e dá suporte para uma série de aplicativos. Nos testes do 33Giga, foi considerado o melhor produto nesta categoria – confira o review.

