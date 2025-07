Irã diz estar pronto para negociar programa nuclear, mas EUA devem reconstruir confiança

O Irã está pronto para se engajar em conversas sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos, mas apenas se Washington tomar medidas significativas para reconstruir a confiança, disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, nesta quinta-feira, 24, antes do encontro com autoridades europeias para tratar sobre o tema.

Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que Teerã buscará que "vários princípios-chave" sejam respeitados. "Isso inclui reconstruir a confiança do Irã - já que o país não tem absolutamente nenhuma confiança nos Estados Unidos", pontuou, acrescentando que não pode haver espaço "para agendas ocultas, como ação militar, embora o Irã permaneça totalmente preparado para qualquer cenário."

Segundo ele, Washington também precisa respeitar e reconhecer os direitos iranianos sob o acordo do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), incluindo o direito de enriquecer urânio "de acordo com suas necessidades legítimas".

Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse em uma entrevista televisionada que Teerã não recuará do enriquecimento de urânio. "O mundo deve saber que não houve mudança em nossa posição", afirmou. "Continuaremos a defender firmemente os direitos do povo iraniano à energia nuclear pacífica. Nunca hesitamos em construir confiança com países que possam ter preocupações", acrescentou.