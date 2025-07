Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 24 de julho de 2025

Deputados federais

‘Lula veta projeto que prevê aumento de número de deputados’ (Política, dia 17). É claro que nenhum brasileiro aprovou o aumento de deputados de 513 para 531, visto que os existentes não fazem nada para o povo. Espertamente Lula vetou esse aumento, contrariando Motta e Alcolumbre, pois sabe que seu veto será derrubado. Nesse sentido, Lula faz um gol, pois ao ter seu veto derrubado, a culpa recairá no Congresso que vem sofrendo ataques da esquerda depois do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Restará ao Congresso recuperar a sua credibilidade que, depois da derrota no STF (Supremo Tribunal Federal), se recolheu à sua insignificância. Esse governo ainda não acabou, veremos como vai se comportar o Congresso, pois no governo, já se sabe, quando perde no campo, vai para o tapetão.

Izabel Avallone - Capital

Tiranos

Grandes tiranos sempre arrumam pretexto, interno ou externo, quando percebem que suas ações deploráveis estão colocando o país e sua popularidade em risco. Nero em 64 D.C incendiou Roma e, para aplacar a revolta popular culpou os cristãos, atirando-os às feras no Coliseu. Na Alemanha, Hitler culpou os judeus pela situação lastimável do país pós-primeira guerra, determinando o extermínio daquela raça através dos famigerados campos de concentração. Na União Soviética, Stalin culpou todo cidadão que se opunha à revolução tratando-os como traidores, fuzilando-os ou atirando-os em campos de trabalho forçado conhecidos como gulags. Outros preferiram atacar os que eles chamavam de “inimigos da nação”, como o triunvirato argentino contra a Inglaterra durante a invasão das Ilhas Falkland e, mais recentemente, a do ditador e narcotraficante venezuelano ameaçando invadir a Guiana. Parece que por aqui a história está se repetindo.

Vanderlei Retondo - Santo André





Desencanto

O ministro Alexandre de Moraes encheu o saco. O STF encheu o saco. O Judiciário encheu o saco. O Executivo encheu o saco. O Legislativo encheu o saco. Lula encheu o saco. Bolsonaro encheu o saco. A esquerda encheu o saco. A direita encheu o saco. A polarização encheu o saco. O sequestro da realidade brasileira pela politicagem encheu o saco. Enfim, o Brasil está de saco cheio, mas tão cheio que está parado no mesmo lugar há tempos. Não avança, não sai do lugar. Chega de tanta encheção de saco!





Túllio Marco Soares Carvalho - Bauru (SP)





República

A democracia brasileira dispõe de três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Harmonia, funções específicas e limitação de cada um deles à sua área são a tônica para o perfeito funcionamento. Quando não há entrosamento e respeito entre eles, é uma séria violação à democracia.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)