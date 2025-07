Nova carteira de identidade já foi emitida por 30 milhões de brasileiros

Mais de 30 milhões de brasileiros já emitiram a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), segundo balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O número corresponde aos registros feitos até 23 de julho e mostra a adesão crescente ao novo modelo de documento, que unifica o CPF como número único de identificação em todo o país.



A primeira via é gratuita e pode ser solicitada em todos os estados — basta apresentar a certidão de nascimento ou casamento. Além do novo visual, o documento traz QR Code com assinatura digital para dificultar fraudes e já pode ser consultado por meio de aplicativo próprio, lançado pelo governo federal.



A CIN tem se consolidado como base de referência para acesso a serviços públicos, inclusive com uso da biometria. Um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana estabelece que o novo documento será usado para concessão, renovação e manutenção de benefícios da seguridade social, como aposentadorias e auxílios. A implantação será gradual.



Além de modernizar os cadastros administrativos, a CIN também ajuda a garantir direitos de pessoas com deficiência, ao permitir a inclusão de símbolos que identificam deficiências visuais, auditivas, intelectuais ou o TEA (Transtorno do Espectro Autista). Quase 500 mil carteiras com esse recurso já foram emitidas.



No recorte regional, o Piauí lidera proporcionalmente com 37% da população já cadastrada. Em números absolutos, o estado de São Paulo lidera, com 4 milhões de emissões. Jovens de 15 a 19 anos são a faixa etária com maior adesão.



A expectativa do governo é que o novo modelo seja adotado por toda a população até 2032, quando as versões antigas perderão validade.