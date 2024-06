Apenas 0,3% da região adere a nova identidade

Apenas 0,3% do Grande ABC já aderiu à nova CIN (Carteira de Identidade Nacional). O documento tem validade nacional e possui o mesmo número do CPF, mas fornece elementos de segurança, como QR-Code, garantindo a identificação conforme padrões internacionais. A nova identidade, em formato físico e digital, integra os dados de identificação do cidadão (veja exemplo na foto) e estabelece um fluxo nacional em tempo real para todos os órgãos de identificação. A novidade será obrigatória a partir de 2032 – e o Diário mostra desde já como emitir sua CIN.

A emissão do novo modelo de identidade está sendo realizada desde 11 de janeiro, de forma simultânea com a carteira de identidade estadual. Segundo o Estado, compete ao cidadão optar pela CIN ou pelo RG estadual, que não foi encerrado. Atualmente são mais de 85.000 CINs emitidas em São Paulo. A procura pelo serviço é feita exclusivamente pelo aplicativo do Poupatempo, com média de agendamento de 1.300 pessoas por dia. Até o momento, já foram emitidas mais de 7,8 milhões de CINs em todo o Brasil.

Entre 11 de janeiro e 5 de maio de 2024, foram emitidas 9.095 CINs nas cidades do Grande ABC. Santo André registrou 1.242 emissões, enquanto São Bernardo teve 2.220 e São Caetano liderou, com 3.512. Diadema contou com 501 emissões, Mauá com 1.279, Ribeirão Pires com 328 e Rio Grande da Serra com apenas 13. O número de certificações representa apenas 0,3% da população de 2.696.530 da região, segundo dados do Censo Demográfico de 2022 produzido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

COMO FAZER?

A emissão da 1ª via do novo documento de identidade é gratuita. Para obter o novo documento de identidade no Poupatempo, a população deve seguir os seguintes passos. Primeiro, agende seu atendimento pelo aplicativo Poupatempo SP.Gov.br – o agendamento é individual e intransferível. Caso não possa comparecer, cancele o agendamento.

No dia marcado, compareça no horário agendado ao Poupatempo, informe o número do protocolo e apresente os documentos exigidos em bom estado. Se for menor de 16 anos, deve comparecer com o responsável legal ou com uma autorização assinada. Após o pedido, acompanhe a emissão do documento por qualquer canal do Poupatempo. Assim, será possível saber quando o documento estará pronto.

Qualquer pesso pode retirar o documento, desde que leve o protocolo cadastrado. O pai, a mãe ou outro responsável legal podem retirar o documento de um menor de 16 anos, apresentando o próprio documento de identificação e um comprovante de representação legal.

Após a emissão, pode-se acessar a versão digital da CIN pelo aplicativo Gov.br, na carteira de documentos. Isso permite a utilização da nova identidade diretamente pelo celular. Para mais informações sobre como acessar a CIN digital, confira o tutorial disponível no Qr-Code ao lado.

“Com essa nova identidade você passa a ter o CPF como número único, isso é fundamental porque é possível endereçar todos os cadastros que dizem respeito a pessoa, como benefícios ou direitos”, afirma o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, sobre a importância da CIN. “A CIN é um instrumento de cidadania que permite que você tenha um acesso facilitado e um Estado mais proativo para atender à necessidade do cidadão”, finaliza.

CIN pode ter especificações adicionadas