Carteira Nacional pode ser retirada gratuitamente no Atende Fácil

O Atende Fácil de São Caetano convida os moradores da cidade que ainda não tiraram a CIN (Carteira de Identidade Nacional) a aproveitar o período em que o órgão tem menos demanda para solicitar o documento gratuitamente.

A nova carteira será disponibilizada na versão impressa e digital e vai unificar diversos documentos, como a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e o CPF.

A emissão do documento é feita com agendamento no site do Poupatempo. É necessário ainda que o morador tenha um cadastro prévio no portal gov.br.

O Atende Fácil fica na Rua Major Carlo Del Prete, 651, no Centro, e funciona das 8h às 18h. Os telefones para contato são 4227-7600 ou 4227-7601.