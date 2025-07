Flamengo acerta a contratação de Emerson Royal por R$ 58 milhões

O Flamengo confirmou a contratação do lateral-direito Emerson Royal, 26 anos, jogador com passagens por clubes como Tottenham, Barcelona e Milan. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, o Rubro-Negro superou a concorrência do Besiktas, da Turquia, e fechou o negócio por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões).

A chegada de Emerson acontece em meio ao processo de saída de Wesley, 21, que está sendo sondado por clubes europeus e tem a Roma como possível destino. Cria das categorias de base do Flamengo, o jovem deve se despedir em breve.

Emerson Royal estava no Milan desde a última temporada, mas não conseguiu se firmar como titular. Apesar da proposta atraente do futebol turco, o desejo de retornar ao Brasil pesou na decisão do jogador.

No País, o lateral começou nas categorias de base do São Paulo, foi revelado pela Ponte Preta e ganhou projeção no Atlético Mineiro, antes de se transferir para o Real Betis, da Espanha, dando início à carreira no futebol europeu. Ele também acumula convocações para a Seleção Brasileira.

