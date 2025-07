De Santo André, Samuel Lino estaria próximo de acerto com o Flamengo por R$ 190 milhões

O Flamengo estaria muito perto de fechar a contratação do atacante Samuel Lino, nascido em Santo André e hoje jogador do Atlético de Madrid, da Espanha, em uma negociação que pode chegar a 30 milhões de euros, aproximadamente R$ 190 milhões. A informação foi divulgada pelo jornalista Marco Giordano, da rádio italiana CRC, parceira do Napoli.

Segundo a publicação, a proposta rubro-negra ganhou força nas últimas horas. O Napoli vinha monitorando o atacante de 25 anos, mas não avançou nas tratativas. A operação envolveria 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) pagos ao Atlético de Madrid e outros 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) como luvas para o atleta.

Samuel Lino foi revelado profissionalmente no Grande ABC, pelo São Bernardo FC, além de passar pelas categorias de base de clubes como Flamengo e Santos. Na Europa, destacou-se com as camisas do Gil Vicente, de Portugal, e do Valencia, antes de ser contratado pelo Atlético de Madrid.

