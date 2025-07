Marcelo Lima visita alunos da rede pública em intercâmbio na Irlanda

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, desembarcou nesta quarta-feira (23), na Irlanda para encontrar os 20 alunos da rede pública que participam do primeiro grupo de intercâmbio internacional promovido pela Prefeitura. Acompanhada pela secretária adjunta de Educação de São Bernardo, Jussara Bezerra, o prefeito cumpriu o compromisso assumido de acompanhar os estudantes, que estão há quase três semanas imersos em uma experiência educacional e cultural fora do Brasil.

Os adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, embarcaram no dia 4 de julho como parte do programa Conecta São Bernardo, que oferece curso de inglês, hospedagem, alimentação, seguro-viagem e material didático, tudo sem custo para as famílias. Os critérios de participação incluíam estar inscrito no Cadúnico, morar há mais de dois anos na cidade, além de cursar o Ensino Médio na rede pública.

“Dar a oportunidade de intercâmbio internacional para quem não tem condições financeiras, mas tem um desejo muito grande, era um sonho meu, que agora como prefeito estou realizando. Compromisso que está no plano de governo. E agora ver esses alunos na Irlanda, realizando um sonho que parecia muito distante de suas realidades, nos enche de orgulho, satisfação, felicidade e certeza do dever cumprido”, ressaltou o prefeito Marcelo Lima. “Tenho certeza que, neste tempo lá, já aprenderam e viveram muitas coisas interessantes e importantes, que serão para a vida”, finalizou.

Desde o embarque, o prefeito manteve contato frequente com o prugo por meio de videochamadas, especialmente nos dias em que alguns estudantes comemoram aniversários na Irlanda. A visita oficial, no entanto, foi uma surpresa para o grupo, que havia visto o prefeito pela última vez no dia do embarque, no Aeroporto de Guarulhos, após uma festa de despedida na Escola Estadual Professora Maristela Vieira – onde o próprio Marcelo Lima estudou.

O Conecta São Bernardo investe R$6 mil por aluno, sendo R$1 mil repassado antes da viagem para compra de itens pessoais e R$5 mil utilizados durante o intercâmbio de 30 dias. A verba cobre despesas gerais, com apoio de instituições parceiras.

“Estou com bastante saudade, mas também quero aproveitar cada segundinho que tenho aqui, porque sei que essa experiência é única. Então, quero aproveitar sem ter nenhum arrependimento. A gente já fez muitos amigos italianos, os primeiros que conhecemos, e a maioria é bem gentil. Tem também argentinos, espanhóis e alguns brasileiros, mas que moram em outros países e não sabem o português direito. Mas é bem legal, porque dá para interagir de todas as formas, inclusive treinar o inglês, e é assim que a gente está fazendo amizade, e muito, muito rápido, porque somos brasileiros”, relatou Jéssica da Silva, uma das intercambistas.

