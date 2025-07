Estudantes começam a viver experiências do intercâmbio na Irlanda

Os 20 estudantes do Ensino Médio da rede pública de São Bernardo começaram a viver neste domingo (6) a experiência de fazer um intercâmbio internacional por meio do Conecta São Bernardo, programa inédito na cidade criado pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) que na estreia enviou o grupo para Dublin, na Irlanda.



A apreensão, a ansiedade, o medo, a saudade antecipada da família e o choro, sentimentos que marcaram a sexta-feira (4) da despedida, com festa na escola Professora Maristela Vieira, no Jardim Thelma, e antes do embarque, no Aeroporto de Guarulhos, por volta das 21h45, deram lugar a momentos de descontração e felicidade, como revelam vídeos e fotos enviadas pelos intercambistas durante o café da manhã no restaurante do campus da UCD (University College Dublin).



O primeiro dia também foi de interação com estudantes italianos e portugueses com os quais os alunos de 15 a 17 anos de São Bernardo vão dividir período de intercâmbio de um mês. Durante a viagem que levava brasileiros e italianos para passeios, os ‘conectados’ mostraram a que foram quando ensinaram e convenceram estudantes da Itália a falar a marca da gestão Marcelo Lima, ‘Cidade Pra Frente’, momento de descontração e entendimento que foi gravado em vídeo. Não foi uma tarefa fácil ensiná-los, mas a pronúncia foi quase perfeita e comemorada.



Juntos, foram ao The Irish National Heritage Park, onde guias vestidos a caráter levam os alunos para fazer um tour pelo parque e explicam a história da civilização irlandesa e como eles viviam em cada era. Depois, fizeram um city tour em Wexford, cidade do interior da Irlanda que fica a 146 quilômetros de Dublin.

LEIA TAMBÉM:

São Bernardo-Irlanda: um voo para mudar destinos de vida



APRENDENDO E CONECTANDO

“Uma coisa muito legal sobre hoje (domingo) é que fizeram uma super conexão com um grupo de estudantes italianos. Conversaram muito dentro do ônibus, treinando inglês e conhecendo pessoas e culturas de outras partes do mundo desde o primeiro dia”, relatou Sara Rodrigues, uma das monitoras que viajou com o grupo do Conecta. Nesta segunda-feira (7) os alunos começam as atividades educativas, mas a monitora disse que também os levará à St. Patricks Catedral, que é um dos ícones de Dublin e da Irlanda.



Moradora do Bairro Assunção e aluna da ETEC Lauro Gomes, na região central de São Bernardo, Maria Eduarda Paulino Cavalcante disse que a viagem de cerca de 15 horas até Dublin foi cansativa e que o grupo não conseguia esconder o medo e a apreensão, já que a imensa maioria nunca viajou de avião nem ficou longe da família por tanto tempo. Afinal, serão praticamente 30 dias longe de casa. Mas, segundo ela, o fato de o grupo saber que está realizando um sonho que parecia impossível ajuda a acalmar a alma e o coração. Ainda mais porque o local onde estão superou as expectativas que tinham.



“O campus é incrível, muito mais do que a gente poderia imaginar ou sonhar, porque nunca na minha vida pensaria que isso algum dia ocorreria comigo, sabe? Tipo, eu posso sonhar, mas nunca pensei que seria possível. Mas olha, o que a gente recebeu é realmente muito incrível. A gente tem um quarto para cada um, com banheiro. E o campus é enorme, quase uma cidade”, relatou.



Se na ida o medo do desconhecido dava um certo pavor, bastou um dia de vivência na Irlanda para Maria Eduarda começar a sentir outro tipo de ansiedade, a de o sonho do intercâmbio terminar. “A minha ansiedade agora já é de pensar na volta, no último dia aqui. Estou gostando tanto, mas tanto daqui, que estou preocupada com o meu último dia, porque eu, sério, estou amando cada detalhe. A gente fez novas amizades, conhecemos grupos de diversos países, como Itália e Portugal. Então, é uma loucura isso”, acrescentou.



GRANDIOSIDADE

Se Maria Eduarda disse que o campus parece uma cidade, sua colega Ana Julya de Oliveira Almeida, que mora no Alves Dias e estuda na EE Professora Vilma Aparecida Anselmo Silveira, comparou o complexo educacional a um bairro. A jovem contou que a viagem até Dublin foi quase tranquila, marcada apenas por um leve enjoo, talvez causado pela ansiedade. “Agora nós estamos chegando no campus e vamos para o refeitório, para a cantina. Aqui é bem bacana. Nossa, demais na verdade, é enorme, você não tem noção. É enorme mesmo, parece um bairro aqui dentro. São vários lugares, mas tem alguns que a gente precisa pagar. Porém, em tudo que a gente pode ir é muito legal. Tem a lavanderia, a cantina, os dormitórios, lago, parque. Enfim, muita coisa legal para a gente aproveitar aqui”, comentou Ana Julya.

A se julgar pelo relato de Maria Elisma Bitu Soares, mãe da Isabela Bitu Soares, aluna da EE Professora Maristela Vieira, onde o prefeito Marcelo Lima também estudou e onde foi realizada a festa de despedida do grupo selecionado pelo Conecta, os pais também já não estão mais tão ansiosos e apreensivos. “O coração agora está mais tranquilo, com certeza, ainda mais que ela (Isabela) está sempre dando notícias, e eles (os alunos) estão sempre colocando vídeos também no grupo das mães. Então, nós estamos bem tranquilos, até porque sentimos também que é um programa muito seguro, o que nos deixa felizes por ela realizar um sonho”.