São Bernardo-Irlanda: um voo para mudar destinos de vida

Vinte estudantes de 15 a 17 anos da rede pública de São Bernardo desembarcam hoje à noite na Irlanda para a realização do sonho de fazer um intercâmbio de um mês no exterior. Eles foram selecionados para fazer parte da primeira turma do programa Conecta SBC, criado pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) neste ano. O embarque, feito ontem no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foi marcado por fortes emoções, da despedida de quem ficou à empolgação de tantas novas experiências que estão por vir.

O chefe do Executivo destacou, durante a festa de despedida realizada na tarde de ontem, sexta-feira, na Escola Estadual Professora Maristela Vieira, no Jardim Thelma, no Grande Alvarenga, sua emoção por estar de volta na escola onde estudou na década de 90 e sua alegria e satisfação em poder oferecer a oportunidade do intercâmbio a esses jovens estudantes.

“São famílias que nem imaginavam poder dar essa oportunidade a seus filhos. E que podem acreditar hoje que a educação realmente transforma vidas, deles, da família e de outras pessoas próximas, pois os amigos passam a acreditar mais que seus sonhos podem se realizar. Esse sonho, sem dúvida, vai reverberar em toda vida deles. O poder público é sim um instrumento para realizar sonhos da população”, afirmou o prefeito, que fez questão de acompanhar os estudantes em cada etapa do processo, do traslado ao aeroporto até o tão esperado embarque.

Os estudantes trarão na bagagem, na volta ao Brasil, mais que conhecimento, mas o sentimento, que perdurará por todas as suas vidas, de que seus sonhos são possíveis. A felicidade deles, em meio à apreensão da despedida da família e a ansiedade de viajar, pela primeira vez para o exterior, e sozinhos, fez a emoção tomar conta.

A estudante da Escola Técnica Estadual Lauro Gomes, Jéssica da Silva, 15 anos, contou que fazer um intercâmbio é um sonho de muitos anos, o qual ela não acredita que seria possível realizar tão cedo. “Desde os meus 10 anos descobri que meu sonho era viajar o mundo, queria conhecer vários lugares, mas sabia que estava fora de condições, porque somos uma família bem simples. Então estou muito feliz mesmo”, compartilhou ao lado da mãe, a diarista Edileuza Pereira de Amorim, 42.

A motorista Paloma Ferraz Domingues Nazareno, 39, mãe da estudante Graziela Ferraz dos Santos Vieira, 16, da Escola Estadual Professora Maristela Vieira, estava ainda desacreditada com tamanha oportunidade que sua filha, que nunca viajou para fora do Estado, está tendo. “Estou feliz pela minha filha, mas ao mesmo tempo tensa, com as pernas tremendo e a barriga doendo. É a primeira viagem dela sozinha. Ela nunca ficou longe, não fica nem um dia inteiro longe. Nem com amigos viajou, só com a família. Acho que estou mais ansiosa que ela”, disse ela, enquanto Graziela comemorou. “Espero aprender bastante coisa, fazer novos amigos. É a primeira vez que entro em um aeroporto, nunca viajei de avião”, ressaltou.

Angústia de deixar os amores pela primeira vez aos 17 anos

As despedidas já começaram antes do embarque. Em evento realizado na Escola Estadual Professora Maristela Vieira, de onde saíram os ônibus que fizeram o traslado até o aeroporto, a estudante da Etec Lauro Gomes, Isabel Martins, 17 anos, se despede do namorado, Miguel Vilella, 18, com que está há um ano e meio. “Nunca fiquei tanto tempo longe dele e dos meus pais. Essa é a primeira viagem que faço para longe e sozinha. Cheguei muito ansiosa, mas a hora do embarque será mais difícil”, disse.

É o momento de maior realização de meu governo, afirma prefeito