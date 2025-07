Telefone conecta pais dos filhos que fazem intercâmbio na Irlanda

A tecnologia tem sido a principal aliada das famílias dos 20 estudantes da rede pública que até o dia 2 de agosto estarão em Dublin, na Irlanda, para um mês de intercâmbio gratuito por meio do Conecta São Bernardo, programa pioneiro criado pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos). Distantes 9,5 mil quilômetros dos filhos, pais e mães -- e irmãos -- têm no celular o único meio para encurtar a distância que os separa das filhas e filhos, que há 10 dias embarcaram no Aeroporto de Guarulhos.

Ligações, mensagens de voz e escritas, além de vídeos de atividades educativas e culturais no campus da University College Dublin e passeios são como bálsamo para famílias que pela primeira vez ficarão tanto tempo longe dos filhos. O temor e apreensão que antecederam a viagem já não existem, mas a saudade só não é maior justamente porque o celular garante conexões diárias que ajudam a acalmar os corações.

O mesmo vale para a imensa maioria dos estudantes que, selecionados pelo Conecta São Bernardo, agora vivem uma experiência que até outro dia parecia sonho inatingível, o de aprender, conhecer novas culturas e pessoas de outros países fora do Brasil. Momento inédito e, pelos relatos, empolgantes para os 20 estudantes do Ensino Médio. Mas para quatro alunas e suas famílias a viagem traz ingrediente especial que faz o coração bater mais forte ao menos em um dia: pela primeira vez, elas comemoram aniversário longe dos familiares e amigos.

A primeira das quatro a comemorar o aniversário longe daqueles que são seu porto seguro foi Isabella Bitu Soares, que na quinta-feira (10/7) completou 17 anos. Teve festa com bolo e parabéns preparada pelo grupo e pela monitora Sara Rodrigues, à tarde, e mais à noite foi pega de surpresa com ligação de vídeo do prefeito Marcelo Lima para dar parabéns e saber como estão todos por lá. “O dia do meu aniversário foi bom, mas corrido como todos, e deu muita saudade da família. E também foi muito legal ter recebido a ligação do prefeito”, disse Isabella, por volta das 22h30 (horário local – 18h30 aqui no Brasil).

Do lado de cá, Maria Elisma Bitu Soares expõe que esta primeira semana longe da filha tem sido “desafiadora”, que a saudade começou no aeroporto e desde então cada dia ainda tem sido uma mistura de sentimentos. Lembra que a distância deixa pais e mães com o coração apertado, ainda mais como no caso dos ‘conectados’, que vivem rotina intensa de atividades e sobra pouco tempo para contato com as famílias.

“Com a correria deles lá, às vezes não dá tempo de falar muito pelo telefone, e isso aumenta ainda mais a vontade de ter ela por perto”, comentou dona Maria. Lembrou que vídeos e áudios enviados por Isabella ajudam a acalmar o coração e a alma, assim como postagens das monitoras dos ‘conectados’ nas redes sociais e outras enviadas ao grupo de mães, formado para que todas possam ter acesso a informações e postagens dos intercambistas e das monitoras. “Isso tudo ajuda a gente a acompanhar um pouquinho daqui e se sentir mais perto dos nossos filhos.”

“Hoje (quinta-feira) é aniversário dela, o primeiro longe de casa, e ainda por cima em outro país, distante. Acordei com o coração apertado, pensando em como ela estaria se sentindo. Mas o pessoal do intercâmbio foi incrível! Cantaram parabéns, teve bolo, fizeram ela se sentir especial mesmo longe da gente. E ainda teve uma ligação do prefeito Marcelo Lima parabenizando-a, o que foi uma surpresa maravilhosa! Isso me deixou muito feliz, com o coração mais tranquilo. Saber que ela está sendo cuidada com carinho é um alívio enorme”, pontuou Maria Elisma.

MAIS ANIVERSÁRIOS

Aluna da ETEC Lauro Gomes e moradora do Jardim do Lago, Jéssica da Silva completa 16 anos neste domingo (13/7) – um dia depois do aniversário da também ‘conectada’ Hillary da Silva Auto dos Santos --, e pela primeira vez também separada da família e acolhida pelos colegas de viagem. A mãe, Edileusa Pereira de Amorim, lembra que a filha nunca saiu de casa sem a família, e que no início do ano até precisou ensinar Jéssica a usar os ônibus coletivos para ir e voltar da escola.

“Esta primeira semana sem minha filha tem sido cheia de emoções, mas a saudade é o que mais aperta. Se fosse possível eu ficaria em chamada de vídeo com ela 24 horas por dia, mas ela tem muitas atividades lá. Por outro lado, me sinto orgulhosa por minha pequena ter embarcado nos seus sonhos e ter sido tão corajosa. Meu coração de mãe fica aliviado a cada ligação, e por saber que ela está muito feliz. Como mãe, me sinto realizada por essa oportunidade que minha filha teve de estudar em outro país, que vai agregar muito para um futuro melhor”, comentou.

Assim como na quinta-feira (10/7), o prefeito Marcelo Lima deu uma pausa na carregada agenda para fazer uma ligação por vídeo para dar os parabéns para Jéssica e Hillary, que fez aniversário no sábado (12/7). “Elas estão longe de casa, e um gesto de carinho, de atenção, serve de incentivo e ajuda a diminuir a saudade que sentem da família e dos amigos. Sei que o dia a dia delas é intenso, e não podemos ter um contato maior para não atrapalhar, mas em momentos especiais como esse, de fazer aniversário longe das pessoas que amam, é importante mostramos carinho e passar confiança, pois sabem que podem contar com a gente”, disse o prefeito.

Exagero de mãe ou não, fato é que Helma Alves Gonçalves avalia que uma semana longe da filha Maria Eduarda Alves de Freitas, Duda para a família e amigos, “parece uma eternidade”, que todos em casa estão com muita saudade e que o pequeno Kauã, que faz uso de cadeiras de rodas, é o mais ansioso pela volta da inseparável irmã. Ainda assim, revela que a família está feliz com a experiência que a estudante está vivendo com o intercâmbio proporcionado pelo Conecta São Bernardo.

“Cada ligação e mensagem são sempre cheias de novidades, pois Duda me conta sobre os passeios, as aulas, que estão sendo incríveis, e a convivência com os demais intercambistas. Confesso que estou com muita saudade e não vejo a hora de abraçá-la. Ainda bem que temos as redes sociais para conferir toda essa aventura. Dudinha, estamos com muita saudade; Kauã é o mais ansioso pela sua volta. Mas aproveite cada minuto dessa experiência incrível e viva cada uma delas intensamente. Lembre-se de uma das nossas frases preferidas: 'Seu foco determina sua realidade (Star Wars)", disse Helma, em mensagem à filha.

LEIA TAMBÉM

