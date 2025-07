Morador de São Bernardo ganha R$ 30 mil na Loteria Federal

Um morador de São Bernardo do Campo foi premiado com R$ 30.000,00 na Loteria Federal. O bilhete vencedor, de número 021547, foi adquirido na Lotérica Akyyama, localizada na Avenida Capitão Casa, 971 – Bairro dos Casa. O sorteio do concurso 5982 ocorreu na noite de ontem (12). O prêmio corresponde à terceira colocação, ficando atrás dos ganhadores de Timbó (SC) e da capital paulista. O bilhete sorteado em primeiro lugar levou o prêmio máximo de R$ 500.000,00. Para participar da Loteria Federal, o apostador deve escolher um bilhete disponível em uma casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante credenciado pela Caixa. No momento da compra, é possível selecionar o número impresso no bilhete, conforme a disponibilidade.