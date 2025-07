Parque Nacional do Iguaçu é destaque em ranking internacional

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), foi incluído na lista das 25 principais atrações turísticas do mundo, conforme o ranking anual Travellers’ Choice Awards, promovido pelo site de avaliações TripAdvisor. A unidade de conservação aparece ainda como a melhor colocada da América do Sul, com base em avaliações espontâneas de visitantes feitas ao longo dos últimos 12 meses.



O reconhecimento é concedido apenas a uma pequena parcela dos locais presentes na plataforma: menos de 1% dos 8 milhões de perfis cadastrados atinge o nível de excelência exigido para figurar na premiação. A seleção considera critérios como qualidade, quantidade e atualidade das avaliações feitas por usuários.



Abrangendo parte da Mata Atlântica e tombado como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, o parque abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das maiores e mais visitadas quedas d’água do planeta. Ao todo, são 275 saltos distribuídos ao longo do Rio Iguaçu, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros ao longo de todo o ano.



O bom desempenho do atrativo reforça o papel do Brasil no cenário do ecoturismo internacional e destaca o trabalho de preservação ambiental na região da tríplice fronteira. Além do aspecto paisagístico, o parque é habitat de espécies ameaçadas e desempenha função estratégica na conservação da biodiversidade nacional.



Para gestores do setor turístico, o resultado amplia a visibilidade de Foz do Iguaçu no exterior e contribui para a consolidação do turismo de natureza como uma das principais apostas do país nos próximos anos.