Beach Park é eleito o segundo melhor parque aquático do mundo

O Aqua Park, principal atração do complexo Beach Park, localizado em Aquiraz (CE), foi eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas pelo ranking Travellers’ Choice – Best of the Best 2025, do TripAdvisor. A lista reúne os estabelecimentos mais bem avaliados por usuários da plataforma nos últimos 12 meses.



Além do reconhecimento específico entre os parques aquáticos, o Beach Park também aparece em 6º lugar no ranking geral de parques de diversão, o que inclui diferentes tipos de empreendimentos de lazer. Apenas dois parques brasileiros figuraram no top 10 mundial dessa categoria. Segundo o TripAdvisor, apenas 1% dos destinos listados no site alcançam o selo Best of the Best.



Com mais de 30 atrações, o Aqua Park recebeu em março a montanha-russa aquática Surreal, que se tornou a mais alta do mundo, com 28 metros de altura. O parque ainda reúne outras atrações de destaque, como o toboágua Insano, com altura equivalente a 14 andares, além de estruturas como o Vaikuntudo e o Tobomusik.



Outro empreendimento recente do complexo é o Parque Arvorar, voltado ao contato com a natureza. Inaugurado neste ano, o espaço reúne trilhas suspensas, aviários com mais de 250 aves, oficinas e apresentações teatrais. O projeto amplia as opções de entretenimento fora do ambiente aquático.



O Beach Park está localizado a cerca de 20 km de Fortaleza e é um dos principais polos turísticos do Ceará. A avaliação positiva recorrente dos visitantes tem impulsionado sua visibilidade internacional, especialmente entre famílias em busca de destinos voltados ao lazer e experiências imersivas.