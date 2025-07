Família de Arlindo Cruz cita 'inverdades' sobre estado de saúde do cantor e pede respeito

A família de Arlindo Cruz emitiu uma nota oficial na noite de quarta-feira (23), para atualizar mais uma vez sobre o estado de saúde do sambista após notícias de que ele teria piorado.

"A equipe de Flora Cruz, em seu nome como influenciadora e principalmente como filha, vem a público mais uma vez pedir respeito! Arlindo Cruz, artista e pai da influenciadora está vivo. Internado, estável e acordado. É desesperador se deparar com tamanhas inverdades na internet em um momento tão delicado", diz o texto.

O posicionamento foi publicado depois da notícia de que o sambista teria tido uma parada cardíaca de 15 minutos, publicada pela colunista Fábia Oliveira, que credita fontes de dentro do hospital onde Arlindo está internado.

A nota assinada pela filha de Arlindo Cruz e a família ainda ameaça judicializar o caso. "Tornamos a reafirmar a verdade, e os próximos passos serão judiciais com tamanho desrespeito."

Babi Cruz, esposa do cantor, também publicou um desabafo em vídeo nos stories do Instagram após boatos nas redes sociais sobre uma suposta morte do sambista. "Se fosse pela conta que vocês fazem da morte do Arlindo, ele já teria morrido cem vezes", lamentou.

'Seguimos na luta'

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, publicou uma foto com o pai no hospital. "Obrigado por cada aperto de mão. Seguimos na luta", escreveu o músico.

O que aconteceu com Arlindo Cruz

Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017, depois de passar mal em casa, e ficou quase um ano e meio internado. Desde então, ele lida com as sequelas da doença e não se apresenta mais.

Recentemente, Arlindo ficou 50 dias internado para tratar uma pneumonia.

