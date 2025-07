Finais do futebol amador de São Caetano começam neste fim de semana

A LSF (Liga Sancaetanense de Futebol), organizadora das competições de futebol de campo da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), definiu os locais, datas e horários das finais dos campeonatos amadores da cidade.

As finais do campeonato amadores de futebol de campo de São Caetano já tem datas, locais e horários marcados. Organizada pela LSF, em parceria com a SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), as decisões acontecerão entre os dias 26 de julho e 2 de agosto e prometem movimentar a comunidade esportiva da cidade.

No sábado (26), o Estádio do CRE Carlos Joel Nelly (Sete de Setembro), receberá as finais da Sub-14 e Sub-16. Às 9h, a Águias de Nova Gerty enfrentará o time Santa Maria. Em seguida, às 10h30, será o confronto entre os finalistas, Santa Maria e Em Cima da Hora.

Já no domingo (27), às 9h no mesmo estádio Sete de Setembro, será a vez dos Juniores decidir o título entre Unidos FC e Tamo Junto Palmares

A grande final da categoria Principal está marcada para o próximo sábado (2), às 15h30, no Estádio Anacleto Campanella, entre Padre Cícero e América do Sul.

O presidente da LSF, Edmar Pedro da Silva, o Tuca, espera grandes jogos nas finais das quatro categorias. “O futebol amador de São Caetano está se reestruturando e, agora com o apoio do prefeito Tite Campanella (PL), acredito que tenhamos grandes jogos finais de campeonatos nas quatro categorias que temos filiados, o sub-14, o sub-16, o juniores e o principal. Esperamos a presença de torcedores, familiares dos jogadores e toda a comunidade do futebol amador de São Caetano nestas finais”, destacou Tuca.

Como gesto solidário, a LSF pede para que o público leve, 1kg de alimento não perecível, com o intuito de doar para o Fundo Social de Solidariedade da Cidade.

Horários e locais dos jogos:

Finais das categorias Sub-14 e Sub-16

Data: sábado (26/7), às 9h e às 10h30, respectivamente;

Local: Estádio do CRE Carlos Joel Nelly (Sete de Setembro), na Rua Nelson, 231, Bairro Mauá.

Final da categoria Juniores

Data: domingo (27/7), às 9h;

Local: Estádio do CRE Carlos Joel Nelly (Sete de Setembro), na Rua Nelson, 231, Bairro Mauá.

Final da categoria Principal

Data: sábado (2/8), às 15h30;

Local: Estádio Anacleto Campanella, na Avenida Walter Thomé, 64, no Bairro Olímpico.