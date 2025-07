'Quarteto Fantástico' chega aos cinemas com foco em laços familiares

A nova era da “primeira família da Marvel” começa nesta quinta-feira, 24 de julho, nos cinemas de todo o Brasil. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos chega às telonas com visual retrô dos anos 1960, elenco estelar e um tema central que atravessa toda a narrativa: a força da família. O Diário participou da entrevista coletiva global com elenco, diretor e presidente da Marvel Studios — e todos foram unânimes ao definir o coração da história: maternidade, paternidade e laços profundos.



Com direção de Matt Shakman (WandaVision) e produção de Kevin Feige, o longa apresenta um novo universo dentro do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). “Esse é o 37º filme da Marvel, mas o primeiro que constrói um mundo do zero”, disse Feige. “E tudo que você precisa saber sobre o Quarteto, você aprende nos primeiros dez minutos: são humanos, falhos, e se amam. Isso os torna únicos.”



O elenco principal traz Pedro Pascal como o brilhante e emocionalmente confuso Reed Richards; Vanessa Kirby, como a poderosa e grávida Sue Storm; Joseph Quinn, como o impulsivo e carismático Johnny Storm; Ebon Moss-Bachrach, como o sensível Ben Grimm; Julia Garner, como a versão inédita da Surfista Prateada, Shalla-Bal; e Ralph Ineson, como o colossal Galactus.



Pedro Pascal, conhecido por papéis fortes e introspectivos, descreveu seu personagem como “um gênio que entende o universo, mas não entende as pessoas”. Para ele, Reed é um “codependente emocional”, que precisa dos outros para funcionar. “Sem a família, ele se perde na própria mente.”



Vanessa Kirby destacou a originalidade de viver uma super-heroína grávida: “Sempre achei revolucionário colocar uma mãe no centro da ação, e aqui isso acontece de verdade. A Sue não fica de lado, ela lidera, ama, luta.”



O filme marca também a estreia de Julia Garner no MCU. Ela interpreta a Surfista Prateada em sua forma feminina, baseada na personagem Shalla-Bal, de uma linha alternativa dos quadrinhos. “Mesmo sendo a arauta do Galactus, ela ainda sente. Há peso nas palavras dela, nas escolhas. É uma personagem poderosa e profundamente melancólica”, contou a atriz.



Ralph Ineson, com sua voz marcante, revelou detalhes do trabalho físico por trás do Galactus. O figurino, construído ao longo de meses, pesava mais de 160 kg: “Era como um carro de Fórmula 1. O design é uma obra de arte.”



Ele também refletiu sobre a natureza do seu personagem: “Ser um vampiro cósmico de 14 bilhões de anos não é exatamente algo para o qual você se prepara todo dia. Tentei me afastar de qualquer noção de humanidade. Galactus não é mau – ele apenas é. Ele devora planetas para manter o equilíbrio cósmico. Pode ser inconveniente para quem mora neles, claro… mas isso não faz dele malvado.”



Com ambientação retrô-futurista, efeitos práticos, e uma história que equilibra ação e emoção, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos é, como define Feige, “uma carta de amor a Jack Kirby”, criador dos personagens e uma das mentes fundadoras da Marvel.



Se o público esperava apenas mais um blockbuster (sucesso de bilheteria), o filme entrega algo além do heroísmo, mas o comum da humanidade onde a maternidade, o parto, o luto e os laços afetivos têm tanto peso quanto os raios cósmicos. Como disse Matt Shakman, “para quem vive entre o fantástico, o nascimento de um filho ainda é o momento mais fantástico de todos”.



O filme debuta no circuito de cinemas da região – redes Cinemark, Cinépolis, UCI e Cine Araújo.

