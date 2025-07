‘Diário’ viu trechos de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’; veja detalhes da trama

A convite da Disney, o Diário assistiu cerca de 30 minutos do início da fase seis do Universo Cinematográfico Marvel em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. Na terceira versão do cinema deste primeiro grande grupo de heróis dos quadrinhos da editora, o diretor Matt Shakman trouxe o modelo retrofuturista para a ambientação.

Reed Richards/Sr. Fantástico (Pedro Pascal) e Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby) descobrirão que serão pais após várias tentativas frustradas. É esperado também que apareça o bebê do casal do filme, Franklin Richards.

Além disso, as primeiras imagens do filme mostram que Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach) terá um arco romântico, mostrando que por baixo daquela casca grossa há um coração.

Ele também desenvolverá o “alívio cômico” ao lado de Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn), que se mostra mulherengo e demonstra interesse por uma inimiga. a Shalla-Bal, interpretada por Julia Garner, que nada mais é do que uma versão alternativa para o Surfista Prateado.

É ela quem aparece para anunciar o maior perigo que os heróis vão enfrentar: Galactus, que nesta primeira impressão ainda não foi exibido.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia dia 24 de julho nos cinemas brasileiros.

