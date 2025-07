Pré-venda de 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' inicia nesta sexta (4)

A partir desta sexta-feira (4), os fãs da Marvel podem garantir seus ingressos para Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, que estreia em 24 de julho de 2025. As vendas estão disponíveis nos principais cinemas, tanto online quanto presencialmente.



Sob direção de Matt Shakman, o filme apresenta a primeira família de super-heróis do MCU (Universo Cinematográfico Marvel), com Pedro Pascal como Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (Mulher Invisível), Joseph Quinn no papel de Johnny Storm (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (O Coisa).



A trama acompanha os heróis enquanto enfrentam Galactus (Ralph Ineson), um deus espacial ameaçador, e sua aliada, a Surfista Prateada (Julia Garner). Dividindo seu tempo entre salvar o planeta e a vida familiar, eles enfrentam um dos maiores desafios já vistos no MCU.



O elenco também conta com Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. A produção é liderada por Kevin Feige, com Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis na produção executiva.



Com a pré-venda iniciada, a expectativa cresce para o lançamento que promete trazer ação, emoção e muita tecnologia às telonas. Garanta já seu ingresso e prepare-se para esta nova aventura Marvel.