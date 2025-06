Trailer final de 'Quarteto Fantástico' antecipa embate épico

A contagem regressiva começou: falta apenas um mês para a estreia de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, e a Marvel Studios acaba de divulgar o trailer final do filme. A prévia revela mais da estética retrofuturista que ambienta a nova adaptação da primeira família de super-heróis dos quadrinhos, além de mostrar cenas inéditas da ameaça cósmica que promete sacudir o MCU (Universo Cinematográfico da Marvel).



Reed Richards/Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Ben Grimm/O Coisa (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm/Tocha Humana (Joseph Quinn) enfrentam seu maior desafio até agora: deter o temido Galactus, interpretado por Ralph Ineson, um ser devorador de planetas que chega à Terra acompanhado de sua enigmática arauta, a Surfista Prateada (Julia Garner).



O trailer também destaca o tom aventuresco e familiar do longa, que mergulha na estética dos anos 1960 com um toque de ficção científica e humor. Entre cenas de ação e momentos de tensão, a narrativa reforça o dilema do grupo em conciliar a missão de salvar o mundo com as complexidades das relações familiares.



(Assista aqui)

Além do quarteto protagonista, o elenco conta ainda com Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. A direção é de Matt Shakman (WandaVision) e a produção fica a cargo de Kevin Feige, com produção executiva de Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis.



Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia nos cinemas no dia 25 de julho e marca a entrada oficial dos personagens no MCU, com a promessa de unir nostalgia, ação e um novo fôlego à franquia.