Quarteto Fantástico volta ao MCU: veja tudo antes da estreia

Falta pouco para a primeira família de super-heróis da Marvel voltar às telonas. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia em 24 de julho nos cinemas brasileiros, inaugurando uma nova fase do MCU (Universo Cinematográfico Marvel) e apresentando uma versão totalmente repaginada dos heróis pioneiros da editora.

Desta vez, Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) ganham vida em um universo alternativo, com visual retrô-futurista, pegada de ficção científica clássica e foco nos laços familiares que tornaram o Quarteto tão popular nas HQs.



Nova origem, mesma essência

Na trama, o grupo embarca em uma missão espacial que dá errado. Expostos a raios cósmicos, eles adquirem poderes extraordinários: elasticidade, invisibilidade, manipulação de fogo e força sobre-humana. O desafio é duplo — aprender a lidar com as novas habilidades enquanto mantêm a união como família.



Mas o perigo vem do espaço: o devorador de mundos Galactus (Ralph Ineson) surge como ameaça principal, ao lado de seu enigmático arauto, a Surfista Prateada, interpretada por Julia Garner. Se devorar a Terra não for suficiente, outros problemas cósmicos aguardam os heróis.



Elenco de peso

Além do quarteto principal, o filme reúne nomes como Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles, em papéis que ainda não foram totalmente revelados. A direção é de Matt Shakman, com produção de Kevin Feige, Louis D'Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis.



Pedro Pascal, que vive Reed Richards, é conhecido mundialmente por The Last of Us e The Mandalorian. Vanessa Kirby, que dá vida a Sue Storm, brilhou em Missão: Impossível e The Crown. Joseph Quinn conquistou o público como Eddie Munson em Stranger Things, e Ebon Moss-Bachrach volta ao universo Marvel depois de aparecer em Demolidor, como Microchip, aliado do Justiceiro.



Primeiro passo de uma nova fase

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos não tem ligação com os filmes de 2005, 2007 e 2015. É um reboot oficial, totalmente integrado ao MCU, mas situado em uma realidade paralela, sem conexão direta com os eventos principais da Terra-616 — a linha do tempo onde vivem os Vingadores, Guardiões da Galáxia e outros personagens.



Essa liberdade narrativa promete uma abordagem mais fiel ao clima sci-fi das HQs originais, com estética retrofuturista, tecnologias avançadas e novos desafios que devem expandir o lado mais cósmico do MCU.



Estreia e expectativa

O filme chega exclusivamente aos cinemas em 24 de julho, trazendo uma nova chance de ver o Quarteto Fantástico brilhar depois de tentativas anteriores pouco memoráveis. Desta vez, a promessa é honrar o legado dos quadrinhos com uma história de origem repaginada, ameaças épicas e um elenco que mistura rostos conhecidos e novos nomes.