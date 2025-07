Conheça os personagens de 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos'

O Universo Cinematográfico da Marvel está prestes a ganhar um novo capítulo — e com ele, um retorno às origens. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de julho, apresentando pela primeira vez, dentro do MCU, a equipe que iniciou a era moderna dos super-heróis nos quadrinhos.



Dirigido por Matt Shakman (WandaVision), o longa aposta em uma ambientação retrofuturista inspirada nos anos 1960, misturando referências vintage com tecnologia espacial, ambientações cósmicas e os tradicionais efeitos visuais grandiosos do estúdio.



Um elenco estelar para personagens clássicos

O filme conta com um time de protagonistas de peso. Pedro Pascal vive Reed Richards, o Sr. Fantástico, ao lado de Vanessa Kirby, que interpreta Sue Storm, a Mulher Invisível. Joseph Quinn assume o papel do impulsivo Johnny Storm, o Tocha Humana, e Ebon Moss-Bachrach completa o quarteto como o carismático e rochoso Ben Grimm, o Coisa.



Entre os personagens inéditos no cinema, Julia Garner dará vida à poderosa Shalla-Bal, versão alternativa do Surfista Prateado. O vilão da vez é o temível Galactus, interpretado por Ralph Ineson, figura que promete trazer um novo nível de ameaça para o MCU.



Conheça os heróis (e vilões) do novo filme

Reed Richards / Sr. Fantástico

Líder do grupo e um dos maiores gênios do Universo Marvel, Reed tem a habilidade de esticar seu corpo como se fosse borracha. Visionário e obcecado por ciência, é frequentemente retratado como alguém que vive no limite entre genialidade e isolamento emocional.



Sue Storm / Mulher Invisível

Com poderes que vão além da invisibilidade, Sue consegue criar campos de força e manipular a luz. Ao lado de Reed, é a âncora emocional da equipe — forte, inteligente e estratégica.



Johnny Storm / Tocha Humana

Irmão mais novo de Sue, Johnny é explosivo e irreverente. Seu poder de controlar o fogo — e voar em chamas — é acompanhado de um senso de humor marcante. No filme, deve ganhar destaque por sua relação com os eventos cósmicos.



Ben Grimm / O Coisa

Piloto e amigo leal de Reed, Ben sofre uma mutação que o transforma em uma criatura de pedra. Apesar da aparência intimidadora, é o mais sensível e humano do grupo. Sua clássica frase "Tá na hora do pau!" estará presente no longa.



Universo cósmico e ameaças maiores

Shalla-Bal / Surfista Prateada

Nos quadrinhos, Shalla-Bal é imperatriz de Zenn-La e grande amor de Norrin Radd, o Surfista Prateado original. No filme, assume o posto de arauto de Galactus, viajando por galáxias em missão do devorador de mundos. Julia Garner promete dar intensidade ao papel.



Galactus

Antigo como o próprio universo, Galactus é uma entidade cósmica que se alimenta da energia de planetas. Com uma visão distante da moralidade humana, enxerga a destruição de mundos como parte de um equilíbrio maior. Será o maior desafio enfrentado pelo Quarteto — e um divisor de águas para o MCU.



Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia em 24 de julho nos cinemas de todo o Brasil e é um dos lançamentos mais aguardados da Fase 6 do Universo Marvel.