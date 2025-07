Cinema de São Bernardo anuncia combo de Quarteto Fantástico com balde especial

A Cinépolis anunciou o lançamento de um combo temático exclusivo do filme Quarteto Fantástico – Primeiros Passos, nova produção da Marvel Studios. Inspirado no universo do Quarteto Fantástico, o grande destaque desse combo é o balde de pipoca personalizado no formato do Fantasticar, o icônico veículo utilizado pelos heróis. O item já está disponível na unidade do São Bernardo Plaza (Avenida Rotary, 624 - Ferrazópolis).

A peça é um verdadeiro item de colecionador para os fãs da equipe formada por Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e Coisa.

Quarteto Fantástico – Primeiros Passos traz uma nova abordagem para a origem de um dos grupos mais queridos da Marvel, com elenco renovado e efeitos visuais superespeciais. A estreia está prevista para 24 de julho de 2025 e os ingressos já estão à venda na Cinépolis.

O balde de pipoca exclusivo também já está disponível em todas as unidades da rede de cinemas do Brasil, enquanto durarem os estoques. Para garantir o seu, basta adquirir o combo Quarteto Fantástico, o combo Quarteto Fantástico individual ou o balde avulso, disponíveis nas bombonieres da rede.

COMBO QUARTETO FANTÁSTICO

Pipoca grande + 2 bebidas de 1000 ml + 1 balde promocional

COMBO QUARTETO FANTÁSTICO INDIVIDUAL

Pipoca grande + 1 bebida de 700ml + 1 balde promocional

BALDE AVULSO:

1 balde promocional de Quarteto Fantástico

Os valores não foram anunciados.

