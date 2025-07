PM de folga reage a tentativa de roubo em São Bernardo; criminoso morre no confronto

Uma tentativa de roubo terminou com um suspeito morto e dois homens presos na noite de quarta-feira (23), na Alameda Glória, no Centro de São Bernardo. Segundo a Polícia Militar, um agente que estava de folga interveio no momento em que um motociclista era abordado por criminosos.



Durante a ação, um dos suspeitos, de 22 anos, foi baleado e morreu no local. O comparsa, de 25 anos, fugiu, mas acabou localizado por equipes da PM pouco tempo depois. Um terceiro envolvido, de 23 anos, foi apontado como a pessoa que emprestou a motocicleta usada na tentativa de roubo. Ele também foi detido.



O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo como roubo tentado e morte decorrente de intervenção policial. As armas utilizadas na ocorrência passarão por perícia, e o IC (Instituto de Criminalística) e o IML (Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os exames de praxe.



Os dois detidos permanecem à disposição da Justiça. Este foi o segundo caso de um PM que reage a um assalto na região nesta semana, leia mais abaixo:

Foragido da Justiça morre após tentativa de assalto a PM de folga em São Bernardo