Feira de Empreendedorismo de Mauá terá orquestra e festival de flash back

A edição de julho da Feira de Empreendedorismo de Mauá promete movimentar o Parque da Juventude neste sábado (26), das 10h às 20h. Com cerca de 70 expositores confirmados, o evento contará com uma programação cultural diversificada, incluindo a apresentação da tradicional Orquestra de Violeiros de Mauá e o animado Festival de Flash Back.

A iniciativa tem como objetivo fomentar a geração de negócios e oportunidades de renda para os empreendedores locais. No local, o público encontrará uma variedade de produtos e serviços nas áreas de alimentação, moda, beleza, cosméticos, artesanato, entre outros.

Realizada pela Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, a feira conta, nesta edição, com o apoio da Secretaria de Cultura. A entrada é gratuita.

Atrações culturais

A partir das 14h, a Orquestra de Violeiros de Mauá sobe ao palco levando ao público um repertório recheado de clássicos do sertanejo raiz. Logo em seguida, às 15h, começa o Festival de Flash Back, com apresentações dos DJs Edilson, Barros, Galvano e Nil The Brothers. O evento também terá apresentações de dança com os grupos Loucos por Flash Back, Zé Danças, Paty Dance Remix e a professora Zahrah.

A próxima edição da Feira de Empreendedorismo está prevista para o dia 30 de agosto. Interessados em participar como expositores podem entrar em contato pelo telefone (11) 4512-7779, pelo e-mail [email protected] ou pessoalmente na Rua Jundiaí, 63 – Centro.

Serviço

Evento: Feira de Empreendedorismo

Data: sábado, 26 de julho

Horário: das 10h às 20h

Local: Parque da Juventude – Rua Francisco Ortega Escobar, s/nº, Vila Noêmia

Entrada gratuita