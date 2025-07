Mauá abre inscrições gratuitas para aulas de futsal feminino

A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de futsal feminino. O projeto, realizado em parceria de cooperação técnica com a Associação Lirafut, acontecerá no CMEC (Centro Municipal de Esporte e Cultura) Eixo Barão (Estrada do Pilar Velho, 4 - Jardim IV Centenário). A professora responsável é Liliane. Podem participar meninas a partir de 7 anos de idade.

As turmas serão às segundas-feiras pela manhã (das 10h às 11h e das 11h às 12h) e às sextas-feiras à noite (das 19h30 às 20h30 e das 20h30 às 21h30). As aulas começam já nesta sexta-feira (25).

Para participar, basta comparecer ao CMEC alguns minutos antes do horário da aula e fazer a inscrição diretamente com a professora.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer, pelo telefone (11) 4512-7797.

LEIA TAMBÉM:

Patinação em Mauá terá horário estendido nas próximas sextas-feiras