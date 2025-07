Ação remove mais de cinco toneladas de resíduos de casa no Centro de Mauá

A Prefeitura de Mauá realizou, nesta semana, uma operação integrada para limpar e desobstruir uma residência no Centro da cidade, que apresentava acúmulo extremo de resíduos. Ao todo, foram retiradas mais de cinco toneladas de materiais do imóvel, ocupado por uma senhora em situação de acúmulo compulsivo – condição que compromete gravemente a salubridade e a segurança do ambiente.

A força-tarefa envolveu as secretarias de Serviços Urbanos, Assistência Social e Proteção e Defesa Civil, atuando de forma coordenada. A equipe de Serviços Urbanos ficou responsável pela retirada dos entulhos e pela higienização completa do espaço. A Defesa Civil esteve presente durante toda a operação, monitorando possíveis riscos estruturais no imóvel. Já a Assistência Social ofereceu acolhimento à moradora, com atendimento especializado e encaminhamentos para suporte psicossocial.

LEIA TAMBÉM:

Mauá recebe investimentos e equipamentos para a saúde



Casos como esse são acompanhados pela Rede Intersetorial, que articula diferentes áreas da administração pública, como Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, entre outras. A entrada ideal para esses atendimentos é por meio da UBS (Unidade Básica de Saúde), onde é elaborado um PTS (Projeto Terapêutico Singular), com apoio da Saúde Mental por meio do apoio matricial.

Quando identificada situação de vulnerabilidade social, a área da Saúde aciona o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) para avaliação e definição de condutas. O Cras também passa a integrar o PTS, garantindo um plano de cuidados contínuo e personalizado.