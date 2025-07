AME Santo André inicia atendimento em psicologia

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santo André deu início, nesta semana, à oferta de consultas ambulatoriais na área de psicologia, ampliando o cuidado integral aos pacientes em tratamento na unidade. A iniciativa faz parte de uma nova meta do contrato de gestão firmado entre a Fundação do ABC e o governo do Estado de São Paulo, ciclo 2025-2030, que visa implementar melhorias no atendimento e na humanização dos serviços de saúde.

Com foco especial nos pacientes em tratamento quimioterápico e no acompanhamento de pessoas com obesidade e transtornos alimentares pela área de endocrinologia, o novo serviço oferece 200 consultas de psicologia por mês. O objetivo é proporcionar suporte emocional e psicológico aos usuários já em tratamento clínico ou cirúrgico no AME-SA, garantindo uma abordagem mais completa e sensível às necessidades individuais.

LEIA TAMBÉM:

Fundação do ABC amplia parceria com Estado e assume AME Itu



O protocolo implementado estabelece que cada paciente terá direito a um ciclo inicial de cinco consultas com o profissional de psicologia. Em casos de maior complexidade, poderão ser ofertadas até duas consultas adicionais. Situações mais graves serão encaminhadas à Raps (Rede de Atenção Psicossocial) do município de residência do paciente, garantindo a continuidade e a integralidade do cuidado.

“É um avanço significativo no cuidado que prestamos no AME Santo André. A saúde emocional é parte fundamental do tratamento de nossos pacientes, e essa nova meta do contrato reforça o compromisso da unidade e da FUABC com a qualidade de vida e a humanização no atendimento”, afirma o diretor-geral do AME Santo André, Victor Chiavegato.