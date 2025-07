O que o signo dos avós revela sobre a relação com os netos

No dia 26 de julho, o Brasil celebra o Dia dos Avós, figuras fundamentais na estrutura familiar. Mais do que referência de afeto e acolhimento, os avós são também espelhos de gerações e grandes influenciadores na formação emocional dos netos. Para a astróloga Sara Koimbra, com mais de 60 mil atendimentos realizados, entre leituras de tarô e mapas astral , o signo solar pode ajudar a compreender as diferentes formas de expressar esse amor intergeracional.

A seguir, Sara analisa o comportamento dos avós de cada signo e os aspectos que marcam essa convivência tão especial.

Os avós de Áries (21/3 a 19/4) costumam ser ativos, animados e competitivos. Têm um espírito jovem e gostam de participar da vida dos netos com energia, propondo brincadeiras, desafios e incentivando a autonomia. Costumam ser grandes incentivadores de coragem e iniciativa.

Já os avós de Touro (20/4 a 20/5) prezam pelo conforto e estabilidade. São afetuosos, pacientes e gostam de agradar os netos com boa comida, presentes e carinho. São também ótimos conselheiros para ensinar sobre constância, cuidado e prazer nas pequenas coisas da vida.

Comunicativos e versáteis, os avós de Gêmeos (21/5 a 20/6) adoram conversar, contar histórias e propor atividades que estimulem a mente dos netos. São aqueles que ensinam brincando, despertam curiosidade e mantêm uma relação leve e intelectual com os pequenos.

Em Câncer (21/6 a 22/7), predominam os avós mais emotivos e protetores. Criam um ambiente acolhedor e cheio de tradição familiar. São sensíveis, carinhosos e ensinam a importância do afeto, da memória e dos vínculos profundos.

Avós de Leão (23/7 a 22/8) costumam ser carismáticos, criativos e generosos. Têm prazer em oferecer momentos especiais aos netos, como festas, passeios ou simples demonstrações de orgulho. Valorizam a autoestima e a autenticidade das crianças.

Já os avós de Virgem (23/8 a 22/9) são mais discretos e atenciosos aos detalhes. Se preocupam com o bem-estar físico e emocional dos netos, transmitindo disciplina, hábitos saudáveis e senso de responsabilidade. Têm um perfil prático e cuidadoso.

Os avós de Libra (23/9 a 22/10) valorizam a harmonia nos relacionamentos e têm grande interesse por atividades culturais. São gentis, equilibrados e promovem ambientes de diálogo e convivência respeitosa. Costumam estimular o senso estético e social dos netos.

Em Escorpião (23/10 a 21/11), aparecem os avós intensos e discretos, mas profundamente leais. Criam laços emocionais fortes com os netos, compartilham histórias de superação e costumam ensinar sobre resiliência e profundidade emocional.

Avós de Sagitário (22/11 a 21/12) têm perfil aventureiro e expansivo. São os que viajam, contam histórias do mundo e despertam nos netos o gosto por explorar, aprender e questionar. Valorizam a liberdade e a troca de experiências.

Pragmáticos e responsáveis, os avós de Capricórnio (22/12 a 19/1) ensinam pelo exemplo. Valorizam o esforço, a disciplina e a construção de um futuro sólido. Mesmo mais reservados, oferecem segurança e constância na relação com os netos.

Avós de Aquário (20/1 a 18/2) são modernos, criativos e abertos ao novo. Têm uma relação de companheirismo com os netos, estimulando o pensamento crítico, o respeito às diferenças e a autonomia. Valorizam ideias, tecnologia e inovação.

Por fim, os avós de Peixes (19/2 a 20/3) são doces, sensíveis e acolhedores. Costumam ser grandes incentivadores da imaginação e das emoções, oferecendo escuta, empatia e afeto incondicional. São também conectados ao lado espiritual da infância.

Para Sara Koimbra, compreender os traços astrológicos dos avós pode ampliar o entendimento sobre a relação que eles desenvolvem com os netos. “Cada signo se expressa de uma forma singular. Saber reconhecer essas características ajuda a valorizar os gestos, os ensinamentos e a presença afetiva dessas figuras tão importantes na formação emocional de uma criança”, finaliza.