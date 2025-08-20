DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Setecidades Mobilidade

São Caetano realiza novos ajustes em linhas de ônibus; confira itinerários alterados

O objetivo é melhorar o atendimento para o maior número de munícipes, pensando coletivamente para diminuir o tempo de viagem e diminuir o tempo de espera no ponto

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 17:40
FOTO: Gabriela Gonçalves/PMSCS
FOTO: Gabriela Gonçalves/PMSCS


O Programa Tarifa Zero foi instalado pela Prefeitura de São Caetano em outubro de 2023 e, desde então, tem passado por ajustes pontuais e estruturais, que podem alterar parte das linhas e da rotina dos usuários. A partir desta quinta-feira (21), as linhas 01 - Bairro Santa Maria e 11 - Ligação Fórum/Santa Maria terão seus itinerários alterados no Bairro Santa Maria.

Segundo o Paço, o objetivo é melhorar o atendimento para o maior número de munícipes, pensando coletivamente para diminuir o tempo de viagem e diminuir o tempo de espera no ponto.

Marcelo Pante, assessor técnico da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), falou sobre a alteração.

“Os ajustes nas linhas 01 e 11 são para melhor atender os usuários do Bairro Santa Maria, do Pateo Catalunya e arredores. Com a alteração, será possível pegar os ônibus na Kennedy; o Santa Maria para ir direto para o Centro passando pela Goiás, e a Linha 11 até o Fórum, depois a linha 2 para o Shopping e Centro na sequência. Fazemos todas as alterações com base em dados da operação e novos ajustes poderão ser feitos nos próximos dias, depois deste período de um mês de avaliação que passamos”, explicou Pante.

Confira abaixo imagens dos novos trajetos:

