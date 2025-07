Linhas de ônibus de São Caetano sofrem alterações; confira mudanças

O Programa Tarifa Zero, que garante gratuidade nos ônibus municipais de São Caetano, passa por mudanças a partir desta quinta-feira (17). As linhas 02 ParkShopping/Fórum (antiga Circular Gerty) e 03 Barcelona/Santa Maria (antiga Circular Barcelona) deixaram de ser circulares e agora operam como radiais.

As rotas circulares percorriam trajetos amplos, interligando até 11 bairros, o que resultava em viagens mais longas. Com a nova configuração radial, os coletivos passam por no máximo cinco bairros, reduzindo o tempo de deslocamento e aumentando a pontualidade.

Segundo o assessor técnico da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Marcelo Pante, o objetivo da reformulação é tornar o sistema mais eficiente. “O maior volume de passageiros se concentra nos trechos próximos ao Terminal Rodoviário, ParkShopping, Fórum, Avenida Goiás, Barcelona e região central do Bairro Santa Maria. Pensando nisso, otimizamos o desenho das linhas para reduzir o tempo de espera e melhorar o atendimento à população”, explicou.

Confira como ficam os novos trajetos

Linha 02 – Expresso ParkShopping/Fórum (antiga Circular Gerty)

Parte do Terminal Rodoviário, passando pelo ParkShopping, Bairro São José e Jardim São Caetano até o Fórum. De lá, retorna pelo trajeto do antigo Circular Barcelona, voltando ao Terminal. O percurso continua atendendo os mesmos pontos anteriores, com tempo de viagem reduzido.

Linha 03 – Expresso Barcelona/Santa Maria (antiga Circular Barcelona)

Sai do Terminal, segue pela Avenida Goiás, Bairro Barcelona e chega até o Bairro Santa Maria, onde faz o retorno na Praça Cesário Migliani (Alameda Conde de Porto Alegre com a Rua Henrica Grigoletto Rizzo). A principal mudança é o ponto final, que deixa de ser na Avenida Teresa Campanella.

Linha 11 – Fórum/Santa Maria (nova)

Essa nova linha interliga diretamente o Fórum e o Bairro Santa Maria, passando pela Rua Nelly Pelegrino, Rua Boa Vista, cruzando a Avenida Presidente Kennedy, Rua Arlindo Marcheti e Praça Cesário Migliani. No retorno, sobe pela Rua Manoel Augusto Ferreirinha até o Fórum. A proposta é oferecer um trajeto mais rápido, mesmo com a necessidade de integração entre linhas.

Além das novas opções, os passageiros também podem utilizar as demais linhas do Tarifa Zero (01, 04, 05, 06, 07 e 10), conforme a conveniência do trajeto.