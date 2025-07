Tite Campanella inaugura primeira fase da revitalização do Terminal Delic

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), entregou, nesta quarta-feira (16), a revitalização e modernização do módulo I do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, principal centro de conexão de sistemas de transporte do município. Iniciadas em fevereiro de 2024, as obras tiveram investimento de R$ 23,8 milhões.

O complexo recebeu a recuperação de diversas patologias em sua estrutura, desde infiltrações e oxidação das armaduras até equipamentos quebrados, além da reforma completa do telhado com implantação de placas fotovoltaicas e instalação do sistema de captação de energia solar. As placas fotovoltaicas instaladas no novo telhado já estão ativas e vão tornar o terminal mais eficiente e ecológico. A iluminação também melhorou com a nova cobertura, aumentando a sensação de segurança para quem passa pelo local.

Além do terminal, a reforma também repaginou o entorno. A Rua Serafim Constantino está sendo reestruturada, e a antiga pista de skate foi transferida para o Parque Linear Kennedy - Rei Pelé.

“Este terminal ficou muito bonito e queremos repetir a experiência no módulo 2. É importante conseguir dar essa dignidade à população, não só de São Caetano, mas para quem utiliza o local como passagem. Espero que a população reconheça o que estamos entregando hoje e que zele pelo local, porque o custo de construção e manutenção acaba sendo de quem mora aqui”, ressaltou o prefeito.

SEGUNDA FASE

Com a conclusão das obras do módulo I, será iniciada a segunda fase do projeto, com a revitalização do módulo II, que inclui a implantação de uma rampa de acesso ao bairro Fundação, recuperação do subsolo e a construção de sanitários. O investimento será de R$ 25,5 milhões. As revitalizações ocorrem dentro do Prodesa (Programa de Desenvolvimento e Saneamento Ambiental de São Caetano), com financiamento da CAF (Corporação Andina de Fomento).