Economia Titulo Oportunidade

Centro Logístico Alenza anuncia 30 vagas de emprego em Mauá

Interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63, no Bairro da Matriz

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 17:52
FOTO: Jesse Lino/PMM
FOTO: Jesse Lino/PMM


O recém-inaugurado centro de distribuição Alenza, da Bridgestone, em Mauá, está com 30 vagas de emprego abertas para operador de empilhadeira e operador de logística.

Os encaminhamentos são feitos exclusivamente pela Casa do Trabalhador, não sendo necessário se dirigir até a empresa. Os interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).

Para operador de empilhadeira o salário é de R$ 2.440,44, com experiência comprovada em carteira. Já para operador de logística, o salário é de R$ 1.700,00 e não é necessário ter experiência.

Para ambas as funções, os benefícios incluem: Vale Transporte, Seguro de Vida, Assistência Médica, Refeição no local, possibilidade de fretado e Total Pass.

