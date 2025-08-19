Festival do Morango, Churros e Chocolate em Santo André: veja programação

O Paço Municipal de Santo André será palco, neste sábado (23) e domingo (24), da quinta edição do Festival do Morango, Churros & Chocolate, que une gastronomia, música e solidariedade. O evento acontece das 12h às 22h, com entrada solidária de 2 kg de alimentos não perecíveis, destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade.



Além das tradicionais receitas com morango, churros e chocolate, o festival reúne opções variadas de comidas e bebidas para todos os gostos. A programação musical aposta no rock, com tributos a nomes como Foo Fighters, The Cure, Led Zeppelin, The Cult, David Bowie e Elton John. Entre os intervalos, os DJs Kelly Silva e André Silva comandam o som no sábado e no domingo, respectivamente.



O festival abre uma série de edições previstas para setembro em parques da cidade. O tour passará pelo Parque Antônio Flaquer (Ipiranguinha), nos dias 6 e 7; pelo Parque Chácara Pignatari, nos dias 13 e 14; e pelo Parque Central, nos dias 20 e 21.



A arrecadação de alimentos será revertida em apoio a cerca de 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, atendidas por 128 entidades parceiras do município.



Em razão da montagem da estrutura no estacionamento do Paço, o programa Domingo no Paço será transferido, no dia 24, para a área externa do Térreo 2 do prédio da Prefeitura, oferecendo brinquedos, jogos e atividades recreativas para as crianças.

Programação

23/8 (sábado)

13h – Rock Variado – Banda Cinner

15h30 – Especial Foo Fighters – Foo Fighters Cover BR

18h – Especial The Cure – Untitled Cure Tribute

20h – Especial Led Zeppelin – Led Zeppelin Legends

Intervalos - DJ Kelly Silva

24/8 (domingo)

13h – Especial The Cult – The Cult Cover BR

15h30 – Especial David Bowie – Banda Lets Bowie

18h – Rock Variado – Rolls Rock

20h – Especial Elton John – Elton John Cover

Intervalos - DJ André Silva

Serviço:

Festival do Morango, Churros & Chocolate

Datas: 23 e 24/8 (sábado e domingo)

Horário: das 12h às 22h

Local: Estacionamento do Paço Municipal de Santo André

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Centro

Entrada solidária: 2 kg de alimentos não-perecíveis